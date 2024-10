Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Liverpool szerdán 2–0-ra győzött az Anfield Road közönsége előtt a Bologna ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A mérkőzés (ahogy manapság a "Vörösök" minden meccse) magyar szempontból is kiemelt figyelmet érdemelt, hiszen Szoboszlai Dominik ismét a kezdőcsapatban kapott helyet.

Szoboszlai Dominik remekül játszott a Bologna ellen

Forrás: thisisanfield.com

A magyar válogatott csapatkapitánya nem is okozott csalódást, sőt: egy gólpassz is a neve mellé került, a hazaiak második találata előtt ő szolgálta ki Mohamed Szalah-t. Teljesítményét a szurkolók is elismerték, de nem csak ők: a szakma szerint is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, több szakportál is 8-asra értékelte a játékát 10-es skálán, a thisisanfield.com például „A mérkőzés emberének” választotta – olvasható a mandiner.hu-n.