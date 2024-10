Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 2. forduló MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK Oroszlány, Krajnyik „Akác” Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Erőltetett menetben van az Oroszlány, amely nyolc nap alatt a harmadik bajnokiját játssza majd. Váradi Kornél együttese múlt szombaton az NKA Universitas Pécs vendégeként kezdte a szezont és kapott ki 81-73-ra, kedden pedig a 3. fordulóból előrehozott összecsapáson 78-71-re veszített Szolnokon, így jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban. A ZTE győzelemmel kezdte a szezont, mégpedig nem is akármilyennel: a zalaegereszegi klub 103-70-re verte hazai pályán a Szegedet és a harmadik helyről várja a folytatást.

– Újabb kemény, fizikális mérkőzés vár ránk, amelyet már végre hazai pályán vívhatunk, a szurkolóink pedig pluszenergiát adhatnak nekünk. Négy nap alatt két mérkőzést vívtunk, így a ZTE elleni felkészülés során elsősorban a regenerációra, valamint a taktikára és a csapatjáték erősítésére fektettük a hangsúlyt. Ha a gyakoroltakat a mérkőzésre is át tudjuk ültetni, jó esélyünk lehet a győzelemre a legjobb négyre pályázó ZTE ellen. Egyrészt erre az eddig mutatott játékunk is alapot adhat, másrészt hazai pályán nem is lehet más a célunk, mint a győzelem – tudtuk meg Váradi Kornéltól, az MVM-OSE Lions vezetőedzőjétől.