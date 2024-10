Amerikai fociban is zajlik az élet. Az Oroszlányi Medvék a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia programjában bemutatkozó flag futballban is kipróbálták magukat, mégpedig nem is akármilyen eredménnyel, hiszen bejutottak a szakág bajnoki döntőjébe.

Az Oroszlányi Medvék (Oroszlány Bears) amerikai foci-csapata flag futballban is kipróbálta magát

Forrás: Oroszlány Bears

Az Oroszlányi Medvék a bajnoki döntőre készülnek

Varga Tamás tanítványai egy három fordulós kupasorozatban vettek részt, a sportág ismertebb, úgynevezett „tackle”, vagyis ütközős szakágában.

A gyulai illetőségű Viharsarki Vitézek, a Baja Raiders és a Divízió 1. idei bajnoka, a Szeged Guardians voltak a medvék ellenfelei. Eredményt tekintve az első megmérettetés mindenképp kiemelendő, hiszen a regnáló első osztályú bajnokcsapat Szeged elleni siker komoly fegyverténynek számít, de a hazai –Oroszlányban folyamatos pályahiány miatt – Várgesztesen rendezett, és a bajai kupanap is remek erőmérő volt, értékes tapasztalatokkal és játékpercekkel felvértezve a húsz év átlagéletkort sem elérő keretet.

Közben, a flag futballban (az amerikai foci kontakt nélküli, kispályás változata) 2028-tól az olimpiai játékok hivatalos programjában is szerepel – az országos bajnokság csoportküzdelmeit követően, hat mérkőzésen elért négy győzelmének köszönhetően a legjobb nyolc csapat közé, a rájátszásba jutott az oroszlányi csapat, így készülhet az október 26-i dabasi bajnoki döntőre.

Emellett az utánpótlásban is folyik a munka. A 13 év alattiak támogatói családi napokon és felkészülési mérkőzéseken szerepeltek. Egy, a 19 éven aluliak számára kiírt toborzón is részt vettek a Bears játékosai és „hab a tortán”, hogy a dán együttes ellen készülő magyar válogatott keretbe meghívót kapott Molnár Márk, az oroszlányi együttes fiatal tehetsége.

Szóval, korántsem téli álomra készülnek a medvék, akik továbbra is várják a jelentkező lányokat, fiúkat, kicsiket, nagyokat a csapatba, hiszen a következő évekre is komoly terveik vannak.