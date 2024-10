Ami igazán aggaszthatja a szurkolókat és a szakmai stábot is, az sokkal inkább az, hogy az Opus Tigáz Tatabánya az utolsó 5 bajnok mérkőzésén 16 gólt kapott és csupán 4 gólt szerzett. Az eredmények és ez a megdöbbentő statisztika is azt támasztja alá, hogy valami nem stimmel a csapatnál. Több szurkoló is kifejtette a klub közösségi oldalán, hogy ez az eredmény ment volna az NB III.-ból feljutó kerettel is. Az új igazolások többsége eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Több mint 10 igazolás érkezett a klubhoz, de Gyürki Gergely gépezete valahogy nem akar továbbra sem összeállni.