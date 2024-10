Aktívabban kezdte a mérkőzést a Mezőkövesd, de néhány perc után átvette a kezdeményezést az elsősorban a jobb szélen operáló Opus Tigáz Tatabánya. Nagyed órányi játék után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, a két csapat nem talált fogást egymáson. A színvonal nem volt túl magas, de a felek gólratörően játszottak, mindkét kapusnak bravúrokat kellett bemutatnia. A támadásai többségét a félidő végén a bal oldaalra áthelyező Tatabánya kapufáig jutott, gólt azonban nem láthatott a közönség az első játékrészben.

Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) a Mezőkövesddel sem bírt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Két fejesgól okozta az Opus Tigáz Tatabánya vesztét

A második elején aztán mindjárt kettőt: a Mezőkövesd a hazaiak rövidzárlatát kihasználva néhány percen belül kétszer is fejjel volt eredményes, eldöntve ezzel a találkozót. A Tatabánya ezt követően próbálkozott ugyan, de egy valóban nagy helyzeten kívül veszélytelen volt a mezőkövesdi kapura, a visszaálló vendégek viszont a kontráik végén többször is közel jártak a gólszerzéshez. A Mezőkövesd rutinosan menedzselte le a mérkőzés végét és megérdemelt győzelmet aratott az egyre nagyobb gödörbe kerülő Tatabányával szemben.

Labdarúgás, NB II., 10. forduló Opus Tigáz Tatabánya–Mezőkövesd Zsóry 0–2 (0–0) Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1000 néző, vezette: Hanyecz B. (Horváth Z., László I. S.). Tatabánya: Lóth – Buna (Vass, 54.), Jagodics, Deutsch (Forró, 74.) – Bertus (Soltész, 54.), Harsányi D., Szegleti, Eördögh – Csernik, Kiprich (Jelena, 69.), Árvai (Vida, 54.). Vezetőedző: Gyürki Gergely. Mezőkövesd: Juhász – Horváth K. (Krausz, 68.), Zachán, Bora, Kállai (Csirmaz, 90+1.) – Zvekanov, Cseri (Cibla, 68.), Vajda, Varjas – Szalai (Harsányi I., 90+1.), Bartusz (Bányai, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél. Gólszerző: Bartusz (48.), Szalai J. (51.).



MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. Mi a kapufánk által valamivel közelebb álltunk ehhez, de az elmúlt hetek szokásának megfelelően ezúttal is kifelé pattant a labda. A második félidő elején két súlyos hibát is vétettünk, amelyeket ezen a szinten megbüntetnek. A kapott gólokra rosszul reagáltunk, nem volt esélyünk a pontszerzésre. A rutinosabb csapat nyert.

Csertői Aurél: – Az első félidőben nem találtunk fogást a Tatabányán, a másodikat viszont nagyon jól kezdtük. Ha a két gólunk után pontosabbak a kontráink, hamarabb is lezárhattuk volna a találkozót, de így is megérdemelt győzelmet arattunk.