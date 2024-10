A magyar labdarúgó-válogatott 60 évvel ezelőtt hódította el második olimpiai bajnoki címét. A Tatabányai Bányász csapatából Csernai Tibor csatár, Gelei József kapus és Szepesi Gusztáv hátvéd is tagja volt az 1964-es tokiói olimpián aranyérmes csapatnak. Sőt, tatabányai kötődése van Szentmihályi Antalnak is, aki a későbbiekben két alkalommal is edzője volt a Bányásznak, Lakat Károlyhoz hasonlóan, aki az Aranycsapat utáni korszakban állt a válogatott élén.

A tokiói olimpiai bajnok labdarúgó-csapat tablóképe

Forrás: Puskás Intézet/Facebook

12 év után lett újra olimpiai bajnok 1964-ben Magyarország

Az 1956-os melbourne-i olimpián a címvédő magyar férfi labdarúgó-válogatott nem vehetett részt a forradalom és szabadságharc eseményei miatt. A harcok után az Aranycsapat gyakorlatilag szétesett: az 1958-as világbajnokságon már a csoportból sem jutott tovább.

1960-ban az ötkarikás válogatott a bronzéremig jutott Rómában, az 1964-es Európa-bajnokságon szintén harmadik volt. Ugyanebben az évben az október 11. és 23. között megrendezett futballtornára a magyar együttes kijutott és a B-csoportba került Észak-Korea, Jugoszlávia és Marokkó mellé.

A csoportelsőség szempontjából sorsdöntő, Jugoszlávia elleni mérkőzésen a Tatabányai Bányász egykori csatára (1962-1970), Csernai Tibor volt a főszereplő a négy találatával, melyet a sportszakma a torna egyik legjobb meccsének tartott. A magyar együttes Észak-Korea visszalépése miatt csak két meccset játszott és veretlenül, csoportgyőztesként jutott az egyenes kiesés szakaszba, ahol az A-csoport második helyezettjével, Romániával találkozott.

A negyeddöntőben Csernai duplájával, 2–0-ra győztük le a románokat. Két nappal később az Egyesült Arab Emirátusok elleni magabiztos, 6–0-s sikerrel bejutottak a fináléba.

A döntőt a torna egyetlen öngólja, Vladimír Weiss és Bene Ferenc döntötte el, míg a csehszlovákok közül egyedül Jan Brumovsky talált be Szentmihályi Antal hálójába, így a magyar labdarúgó-válogatott 2–1 arányban másodszor is megnyerte az olimpiai focitornát.