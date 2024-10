Nemzeti Vágta 34 perce

Az ácsteszéri Vörös Tamara második lett a Nemzeti Vágtán

Kiélezett küzdelmeket hozott az idei lovas verseny a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A vasárnap véget érő 17. Nemzeti Vágta győztese végül ezúttal is a Decs települését képviselő Tóbiás Zsuzsa és Galaxy nevű lova lett, mögötte pedig – szintén tavalyhoz hasonlóan – most is az ácsteszéri Vörös Tamara ért célba.

A Nemzeti Vágta szombaton a versenyzők eskütételével és az esemény ünnepélyes megnyitójával vett rajtot, majd az előfutamoké volt a főszerep, amelyek mentén kialakultak a középfutamok, valamint különböző kategóriákban a döntők mezőnye. Nemzeti Vágta - Decs lovasa nyerte a 17. Nemzeti Vágtát, az ácsteszéri Vörös Tamara (kékben) a második lett

Fotó: Komka Péter / Forrás: MTI Az összesen 15 felnőtt előfutamból 16 hely volt kiadó a középfutamra, ahová vármegyénkből Ácsteszér (Vörös Tamara és lova Marina), Kocs (Eck Viktória és lova Jófej), és Ács (Takács Péter és lova Lego) versenyzői kvalifikálták magukat. A tatai lovak tehát jól szerepeltek az első megmérettetésen.

A középfutamokból végül csak Vörös Tamara jutott be a döntőbe, aki a Kemma.hu legutóbbi látogatásakor elmesélte, már tavasz óta édesapjával közösen készült gőzerővel a Nemzeti Vágta futamaira (és aki Csetény színeiben egyébként maga is indult a versenyen, de az előfutamból nem jutott tovább).

Izgalmakban gazdag volt a Nemzeti Vágta fináléja Ezt követte vasárnap 15 órától a döntő, amely kiélezett küzdelmeket hozott. A vagta.hu oldalán olvasható összefoglalóból kiderült, hogy a győztes Decs lovasa, Tóbiás Zsuzsa és Galaxy nevű lova lett, akik egy Vágta-történelmi mezőnyben vívták ki a győzelmet, korábban ugyanis még sosem fordult elő, hogy a döntőnek csak női résztvevői voltak. Most mégis ez volt a helyzet, amelynek végén Tóbiás Zsuzsa magabiztos győzelmet ünnepelhetett. A második hely egy végletekig kiélezett csatában dőlt el Vörös Tamara javára, aki 2023 után tehát idén is második lett, Marina nyergében. A harmadik helyen egyébként Tahitótfalu lovasa végzett Rigó Lottival a nyeregben.

GALÉRIA: Gőzerővel készül a Nemzeti Vágtára Vörös Tamara (Fotók: F.P..) Fotók: Flajsz Péter

