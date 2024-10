Jó formában van az MVM-OSE Lions, amely előző két mérkőzését egyaránt megnyerte (legutóbb a Kecskemétet ütötte ki hazai pályán 94–62-re) és 2–2-es mérleggel a hetedik helyre kapaszkodott fel a tabellán. A Szeged nehezebb helyzetben van, hiszen 1–3-as mérleggel jelenleg a 10., de ne feledjük, eddigi négy ellenfele közül három (Falco, Szolnok, ZTE) az előző szezonban egyaránt az első négy között végzett.

Az MVM-OSE Lions jó hangulatban készülődhet a szegedi vendégjátékra

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– A Szeged idegenben nehéz ellenfél, hiszen hazai pályán általában magabiztosan játszanak, legutóbb a Falcót is megszorongatták (a bajnokcsapat 87–82-re nyert a Tisza partján). Támadásban elsősorban az egyéni kvalitásokra alapoznak, de szervezett játékkal ennek meg lehet találni az ellenszerét. Védekezésben megvannak az embereik az ellenfelek kulcsjátékosainak semlegesítésére. Ezúttal is nagyon fontos lesz a lepattanók kontrollálása, bár az elmúlt hetekben ebben a tekintetben is fejlődtünk. Nem lesz könnyű dolgunk, de a Kecskemét elleni győzelmünk és fiataljaink, valamint a magyar magunk remek játéka önbizalmat ad számunkra, így szeretnénk folytatni győzelmi sorozatunkat – nyilatkozta lapunknak Váradi Kornél, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.