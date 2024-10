A MOL Tatabánya KC programja az EHF Európa-liga csoportmérkőzései miatt meglehetősen zsúfolt. Kedden este még a nemzetközi porondon vitézkedett Cristian Ugalde vezetőedző csapata, a hétvégén pedig már Heves vármegyében vár rájuk egy meglehetősen „heves” ellenfél. A Gyöngyös igazi talány a tatabányaiak számára. Tavaly, amikor Hatvanban játszották a meccseiket, a Bányász nyerni tudott idegenben. Aztán Tatabányán a gyöngyösiek húzták be a két pontot. Ez a hullámzó teljesítmény most is elmondható a hazaiakról, akik egészen meglepő eredményekre képesek pro és kontra. Egyebek mellett erről is szót váltottunk Sibalin Jakab edzővel, Ugalde mester jobb kezével.

Gyöngyösön sem vár könnyű mérkőzés a MOL Tatabánya KC (fehérben) csapatára

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A MOL Tatabánya KC ismét nehéz meccsre számíthat Gyöngyösön

– Talán még sosem játszottunk könnyű meccset a Gyöngyös ellen. Különösen saját pályájukon veszélyesek, otthonukban bárki dolgát megnehezíthetik.

A vendégek számára fontos volt az EL-győzelem, hogy meglegyen a kellő önbizalom a folytatásra a kupában és a pontvadászatban egyaránt. – Sajnos ahogy ellenfelünkre, úgy ránk is elég gyakran jellemző a kétarcúság – hangsúlyozta Sibalin Jakab. – Szeretnénk a bajnokságban tartóssá tenni azt a teljesítményt, amelyet az Európa-liga első mérkőzésének első félidejében mutattunk, akkor ugyanis Gyöngyösön sem érhet bennünket meglepetés. Nagyon fontos lenne a győzelem idegenben, ezért el is követünk majd mindent.

A vendéglátóknál három, egykor Tatabányán is megfordult kézilabdázó szerepel a keretben, ők bizonyára kettőzött akarattal küzdenek majd a Kék Tigrisek ellen. – Nekünk a saját stílusunkat kell játszanunk, ki kell küszöbölni a hibákat, akkor sikerülhet nyernünk, emellett bírnunk kell erővel is – jegyezte meg Sibalin edző.

A vendégcsapatból még mindig hiányozni fog a francia balszélső, Damatrin, a többiek viszont mind bevethető állapotban vannak.