Idegesen, sok hibával kezdtek a vendégek. Gyenge, elkapkodott lövéseiket, mint a legyet kapta el a hazaiak kapusa, akiből az első félidőben így igazi „sztárt csináltak” a tatabányaiak. A Ugalde-csapat elképzelés nélkül kézilabdázott, játékosai az egyéni megoldásokat erőltették, amelyek viszont alig-alig jöttek be. Ehhez még egy meglehetősen halvány, kiszámíthatatlan, inkább a dabasiaknak kedvező játékvezetés is párosult, ami így együtt már túl soknak bizonyult a MOL Tatabánya KC számára.

A MOL Tatabánya KC játékosai győzelemmel köszöntötték vezetőedzőjüket, Cristian Ugaldét

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A második félidőben már egy másik MOL Tatabánya KC volt a pályán

A szünet után mintha egy másik Tatabánya lépett volna pályára, a Kék Tigrisek gyakorlatilag nyolc perc alatt ledolgozták ötgólos hátrányukat. A lendületüket csak a bírók tudták volna megtörni kétperces kiállításokkal. Ám ez sem jött össze, mert a vendégszurkolók hathatós támogatásával nemcsak, hogy talpra állt a vendégalakulat, hanem a mérkőzés irányítását is átvette. Amikor pedig már a vezetés tatabányai kézben volt, lélekben talán a házigazdák is feladták. A Kék Tigriseket dicséri, hogy egy pillanatig sem adták fel és megmutatták a karakterüket. Ezzel a győzelemükkel pedig a 37. születésnapját ünneplő Cristian Ugalde vezetőedzőt is megajándékozták.

Kézilabda, NB I., férfi, 6. forduló Dabas KC–Mol Tatabánya KC 31-33 (18-13) Dabas, OBO Aréna, 800 néző, vezette: Kiu G., Kiu T. Tatabánya: Székely M. – Rodríguez 3, Maras, Havran, Topic 6, Dissinger 3, Krakovszki. Csere: Bartucz (kapus), N’Tanzi 2, Lemos 6, Przytula 2, Enomoto 2/1, Damatrin 6/1, Plaza 3. Vezetőedző: Cristian Ugalde. Az eredmény alakulása: 8. perc: 5-1, 11. p.: 8-3, 17. p.: 11-6, 23. p.: 14-7, 26. p.: 15-11, 33. p.: 18-15, 38. p.: 21-20, 43. p.: 21-22, 45. p.: 22-24, 51 .p.: 25-28, 55. p.: 27-31. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 2/2.

Sibalin Jakab edző: – Rosszul kezdtünk, az első tíz-tizenöt percben egyáltalán nem azt tette a társaság, amit előzetesen megbeszéltünk. Ezért az elején kialakult hátrányt kellett valahogy ledolgoznunk. A szünet után mintha kicserélődött volna a csapatunk. Koncentráltan kézilabdáztunk, agresszívabban védekeztünk, ennek lett az eredménye ez a győzelem, amivel Cristiant is megörvendeztethettünk a születésnapján.