Mintegy három-négytucatnyi Tatabánya-drukker Zágrábba is elkísérte kedvenceit és harsány buzdításukkal már az első perctől kezdve kellő támogatást adtak a Bányásznak. Talán ennek is köszönhetően jól kezdett a MOL Tatabánya KC, miközben Bartucz már az első félidőben tíz védést mutatott be, azaz 40-42 százalékos teljesítményt produkált, ami a meccs végére 46 százalékra nőtt. Ennek ellenére nem tudott nagyobb előnyt kiharcolni az Ugalde-legénység, mivel védekezésben továbbra is meglehetősen sok hibát vétett. Pedig az első félidő hajrájában egy kettős emberhátrányt is megoldottak a Kék Tigrisek.

Bartucz László remekelt a MOL Tatabánya KC kapujában

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A második félidő rémálomszerűen kezdődött a vendégek számára, a házigazdák ugyanis három perc leforgása alatt ledolgozták a hátrányukat. Ez azonban felébresztette az „alvó Tigriseket”, akik egy 8-0-s rohammal eldöntötték a találkozót, miután a Sesvete 13 percen keresztül nem tudta bevenni Bartucz kapuját. A végén a vendégektől már némi könnyelműsködés is belefért, hiszen semmi sem veszélyeztette a győzelmüket.

Két meccs, két győzelem a MOL Tatabánya KC mérlege

A Tatabánya a cseh HCB Karviná elleni hazai győzelem (28–27) után a második mérkőzését is megnyerte, így jelenleg hibátlan teljesítménnyel áll a G-csoportban.

Sibalin Jakab edző: – Voltak hullámvölgyeink, különösen a második félidő elején. De aztán meg tudtunk újulni, és ismét mi irányítottuk a mérkőzést. A jó kapusteljesítményhez több kimagasló egyéni produkció is társult, ennek is köszönhető a sikerünk.

Kézilabda, EHF Európa Liga, férfi, G-csoport, 2. forduló MRK Sesvete (horvát)–MOL Tatabánya KC 27–31 (14–17) Zágráb, Jelkovec-középiskola, 700 néző, vezette: Panayides, Andreou (ciprusiak). Tatabánya: Bartucz – Rodríguez 4, Maras 9, Havran, Topics, Dissinger 2, Krakovszki 4. Csere: N’Tanzi 2, Enomoto 3/1, Plaza 3, Przytula 1, Lemos 2, Golubovics 1. Vezetőedző: Cristian Ugalde. Az eredmény alakulása: 6. perc: 1-3, 17. p.: 5-10, 22. p.: 9-12, 26. p.: 12-16, 33. p.: 17-17, 43. p.: 17-25, 48. p.: 20-26, 55. p.: 25-29. Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 1/1.