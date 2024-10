Kézilabda, EHF Európa Liga, férfi, G-csoport, 1. forduló MOL Tatabánya KC–HCB Karviná (cseh) 28–27 (16–10) Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, 2000 néző, vezette: Vujacsics, Kazanegra (montenegróiak). Tatabánya: Székely M. 1 – Rodríguez 3, Maras 3, N’Tanzi 3, Topic 2, Dissinger 3, Krakovszki B. 1. Csere: Bartucz (kapus) Havran, Lemos 2, Przytula 3, Enomoto 6/3, Plaza 1. Vezetőedző: Cristian Ugalde. Az eredmény alakulása: 5. perc: 1-2, 13. p.: 6-2, 14. p.: 6-4, 18. p.: 9-4, 25. p.: 14-7, 34. p.: 17-14, 38. p.: 18-17, 41. p.: 20-17, 49. p.: 23-22, 53. p.: 23-24, 55. p.: 26-24, 58. p.: 27-27. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/1.

Döcögősen, kevés góllal indult a találkozó. Mindkét együttes kissé idegesnek tűnt, így korántsem volt mindegy, melyikük nyugszik meg előbb, vagy jobban. Aztán ez a házigazdáknak sikerült, elsősorban az egyre magabiztosabb védekezésüknek, illetve Székely kapus védéseinek köszönhetően. Ám az előnyüket néhány figyelmetlenséget követően egy-két perc alatt eladták a Kék Tigrisek. De mivel hullámzó volt a játék, így jött egy újabb hullámhegy a Bányásznál, amely ismét négy-ötgólos előnyre tett szert.

Juga Enomoto (labdával) sokat tett a MOL Tatabánya KC győzelméért

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Az Ugalde-legénység egyre kreatívabban kézilabdázott, a feszes védekezésből pedig gyors indításokkal könnyű gólokat szerzett, különösen a hajrában. Ennek következtében, az első játékrészt hatgólos vezetéssel zárták a hazaiak.

A szünet után meglehetősen kényelmesen kezdték a második félidőt a tatabányaiak, ezért a Karvina négy perc alatt négy gólt lőtt. A hazaiak visszaesése érthetetlennek tűnt. Visszaesett a Kék Tigrisek védekezése, így a kapusteljesítmény is. Azaz, a házigazdák sokat tettek azért, hogy a cseh alakulat felzárkózzon, majd egyenlítsen. Időközben pedig a vendéglátók naggyá tették a Karvina kapusát. A véghajrában aztán némi szerencsével sikerült a győzelmet kiharcolnia a Bányásznak, egy olyan meccsen, amelyet egyszer már megnyertek…

Sibalin Jakab, a Tatabánya edzője: – Két ellentétes félidőt láthattunk. Az első játékrészben talán túl jók is voltunk. Jól védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény is. Ám amikor ellenfelünk felzárkózott, nálunk mindenki egyedül akarta megoldani a helyzeteket. De azért így is nagyon örülünk, hogy győzelemmel mutatkoztunk be a Európa Ligában.