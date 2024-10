Az újonc esztergomi együttes nagyszerűen kezdte az élvonalbeli bajnokságot, hiszen eddig mind a négy mérkőzését megnyerte (legutóbb az MTK vendégeként győzött 28-24-re) és a két sztárcsapat, a Győr és a Ferencváros mögött a harmadik helyen áll. A Vác két-két győzelemmel és vereséggel a nyolcadik helyet foglalja el a 14 csapatos mezőnyben, előző összecsapásán 31-26-ra győzött hazai pályán a Mosonmagyaróvár ellen. A mérkőzéssel kapcsolatban Elek Gábort, a MOL Esztergom vezetőedzőjét kérdeztük.

Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője könnyű mérkőzésre nem számít, győzelemre azonban igen

Forrás: MOL Esztergom/Facebook

A szerda-szombat ritmus lehet a MOL Esztergom legnagyobb ellenfele

– Bár a Vácnak vannak problémái, semmiképpen sem számítok könnyű mérkőzésre. Ellenfelünk az elmúlt években a magyar bajnokság egyik meghatározó csapata volt, amely rendre az élmezőny végén, vagy a középmezőny elején végzett, emellett most is komoly játékerőt képvisel. Számunkra az okozhat nehézséget, hogy újoncként nem szoktunk hozzá a szerda-szombat ritmushoz. Ez elsősorban nem fizikálisan, hanem mentálisan okozhat nehézséget. Ellenfelünk ezen a téren rutinosabb, hiszen ebben a szezonban is nemzetközi kupa-résztvevő. Összességében azonban győzelemre számítok – tudtuk meg a korábbi női szövetségi kapitánytól, aki azt is elárulta, hogy teljes csapattal állnak ki.

Mint ismert, a Vác nemrégiben szerződtette a korábbi válogatott Háfra Noémit, de Elek Gábor szerint az ő játékának nem lesz komoly ráhatása a mérkőzésre.

– Noémi korábban az én játékosom volt a Ferencvárosnál, de az utóbbi időben nagyon keveset játszott klubszinten, ráadásul most új közegbe kell beilleszkednie. Véleményem szerint nem oszt, nem szoroz, hogy játszik-e ellenünk, nem hinném, hogy főszereplő lesz a mérkőzésen – fogalmazott a szakember.