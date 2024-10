Az élvonalbeli bajnokság hatodik fordulójában a két újonc mérkőzött egymással: az előző szezonban a Szombathely százszázalékos teljesítménnyel végzett az NB I. B élén, míg az Esztergom második lett. A szombathelyiek hibátlan mérlegéből nem nehéz kitalálni, hogy az Esztergomot is oda-vissza verték. Ez azonban már egy másik szezon és másik osztály, a MOL Esztergom pedig bizonyította, hogy jelen állás szerint már jobb Vas vármegyei riválisánál. A telt ház előtt vívott mérkőzés elején felváltva estek a gólok, bár végig a vendégcsapatnál volt a kezdeményezés. Az Esztergom 4-3-nál vette át először a vezetést és nem is adta ki többet a kezéből. A félidő közepére öt gól körülire nőtt a házigazda előnye, amelyet tartott is előbb a félidőig, majd a második játékrész elejéig. Aztán egy 5-0-s sorozattal tízre nőtt a különbség, amelyet a jól játszó házigazda még növelni is tudott a mérkőzés végére, így kiütéses győzelemmel vágott vissza a Szombathelynek az előző szezon kudarcaiért.

Ballai Borbála hat góllal segítette a MOL Esztergom csapatát

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Már csak a Győr a MOL Esztergom előtt

A továbbra is hibátlan MOL Esztergom 12 pontjával a második helyre jött fel a bajnokságban, megelőzve az egyik hazai sztárcsapatot, a Debrecenben döntetlenező Ferencvárost. A bajnokságot a másik hazai (és nemzetközi) sztárgárda, a Győr vezeti, amely csak jobb gólkülönbségével előzi meg az Esztergomot.