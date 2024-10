Labdarúgás, Területi I., 8. forduló:

Sárisápi BSE–Vértessomló 3–1 (2–1)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület, vezette: Áy János (Mihályi Gergő és Péntek Erik)

Sárisáp: Belányi - Válent, Cserven, Papp (Fekete 46.), Hegedűs (Dékay 85.), Yousif, Janusz (Bartl 46.), Mészáros, Jurásek (Szlovák 66.), Berkó, Sándor (Karcagi 66.).

Vértessomló: Nagy P. - Tóth, Kacz, Erdei, Pető (Murányi 46.), Batin (Ámorth 85.), Szepesi (Antalovits 73.), Vida, Dobbelaere, Nagy R., Petőcz (Eigner 73.).

Gólszerzők: Sándor (7.), Jurásek (21.), Válent (70.); illetve Batin (9.).

Fenyvesi László - Sárisáp vezetőedző: – Nem nyújtottunk jó teljesítményt, de a mérkőzést kontroll alatt tartottuk. Megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Nagy Géza - Vértessomló vezetőedző: – A Sárisáp uralta az első játékrészt, ennek ellenére szerencsére gyorsan sikerült kiegyenlítenünk. A hazai pálya előnyét élvező, agresszívabban futballozó csapat fegyelmezetlenségi hibáinkat gólokra váltva megérdemelten begyűjtötte a három pontot. Kis szerencsével sikerülhetett volna az egyenlítés is, de ahogy ilyenkor lenni szokott, kaptunk egy újabb gólt, mellyel igazából el is dőlt a mérkőzés.



Lábatlani ESE–Almásfüzitői SC 2–2 (1–1)

Lábatlan, Lábatlani ESE Sporttelep, vezette: Kurali Zoltán (Kun Péter és Ormándi Attila)

Lábatlan: Juhász - Mann, Király (Kecskés 85.), Deme, Kovács L. (Gyarmati 60.), Nagy, Galba, Váli, Fábián-Nagy, Kottra, Budaházi.

Almásfüzitő: Gálik - Deményi (Maszárik 46.), Szűcs, Szalai, Bányai (Galambos 59.), Tujner (Szegedi 59.), Kuzma, Lencse, Gerebenics, Busa (Szánthó 73.), Horváth.

Gólszerzők: Nagy (41.), Galba (52.); illetve Szalai (48.), Szűcs (78.).

Gimesi Máté - Lábatlan vezetőedző: – Egy nagyon küzdős, hajtós mérkőzést vívott a két együttes. Ameddig nem tudjuk berúgni a helyzeteinket, addig nem is érdemlünk győzelmet. Sok sikert és kitartást az Almásfüzitő csapatának.

László Péter - Almásfüzitő vezetőedző: – Úgy készültünk, hogy egy parázs meccset fogunk játszani Lábatlanban. Nagyon változatos volt a mérkőzés. Két alkalommal is a hazai csapat szerzett vezetést, de mindig sikerült mindig egyenlítenünk. A Lábatlan hibázott egy büntetőt, mi pedig egy ziccert hagytunk ki. Összességében a játék képe alapján igazságos döntetlen született. A három kiállítás és a sárga lapok száma is azt mutatja, hogy parázs mérkőzést játszottak a felek.

Gólszerzők: Nagy (41.), Galba (52.); illetve Szalai (48.), Szűcs (78.)

Kiállítva: Galba (65.), Nagy (89.); illetve Szalai (73.)



Ikoba Beton Zsámbék–Koppánymonostori SE 0–1 (0–1)

Zsámbék, Zsámbéki sporttelep, vezette: Büki Gábor (Patócs Dorina és Uracs Roland)

Zsámbék: Tugyi - Kerezsi (György 79.), Bíró R., Nyúl (Somogyi 60.), Áprily, Orosházi, Magyar (Haupt 84.), Csóh (Sugár 60.), Peinlich, Czeglédi, Veréb.

Koppánymonostor: Lázár - Egyed, Kalla, Horváth K. (Ballester-Garcia 84.), Szőke (Pulai 66.), Valkó M., Vincze, Schiller, Valkó G., Juhász, Tímár (Hartmann 60.).

Gólszerző: Valkó M. (3.)

Kiállítva: Áprily (92.)

Bodó László - Zsámbék vezetőedző: – Nem tudom elmarasztalni a játékosaim, mert a második percben kapott gól után folyamatosan mentek előre, jó volt a hozzáállás, helyenként a játék is, de a kapu előtt rossz döntéseket hoztunk, talán még szerencsénk sem volt. Van ilyen mérkőzés, nem dőlt össze a világ. Az viszont sokkal nagyobb baj, hogy fogyunk, hiszen hetekre kidőltek játékosok.

Vígh László - Koppánymonostor vezetőedző: – Zsámbékon nem könnyű mérkőzést nyerni. A három pont begyűjtéséhez szükségünk volt az akaratra, az agresszivitásra, a fegyelmezettségre, mely tényezők közül ezúttal rengeteget beletettek a játékosok. Nem a legszebb összecsapás volt, az előbbiekben említett tényezőkben kellett jónak lennünk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a siker után öröm volt látni az öltözőben a játékosaim arcát és átélni a hangulatot.



Bábolnai SE–Wati Kecskéd KSK 0–4 (0–2)

Bábolna, Bábolnai SE Sporttelep, vezette: Derecskei Bence (Németh Richárd és Vámosi Benedek)

Bábolna: Proceller D. - Soós, Proceller K. (Lakatos 46.), Füedi-Ollé (Szendi 83.), Maruzs, Kis-Balázs, Németh, Lanzendorfen, Nyári (Mátyás 82.), Fekete (Hollósi 46.), Rabi (Proceller M. 46.).

Kecskéd: Bódis - Neckernusz, Gacs, Gyenes (Szabó 82.), Hatos, Schmidt (Hajba 75.), Harsányi, Lampert, Babai (Laczó 72.), Klestenitz, Karvaj (Horváth 70.).

Gólszerzők: Karvaj (4.), Hatos (31., 48.), Laczó (80.).

Józsa Péter - Bábolna vezetőedző: – Nagyon remélem, hogy lesz ennél jobb is. Bízunk a jobb folytatásban a hátralévő mérkőzéseken, tudunk ennél is jobban játszani.

Selymes Attila - Kecskéd vezetőedző: – Fiatal csapatunk fegyelmezetten játszva, a taktikai utasításokat betartva nem várt, de megérdemelt győzelmet aratott.



Nyergesújfalu SE–FC Esztergom 6–0 (4–0)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vezette: Lovas Gábor (Faragó György és Györe Ferenc)

Nyergesújfalu: Kruska, Cauxeiro (Petrovics 71.), Krammer, Tóth (Szőke 71.), Jakobi, Mann, Balogh A. (Balogh P. 71.), Szoboszlai (Hajnal 57.), Molnár, Szilágyi (Farkas 57.), Manga.

Esztergom: Órai (Mesterházi 76.) - Tóth, Szén (Füzesi 68.), Várszegi B., Izsó, Varga, Molnár, Körmöndi (Sisa 74.), Szutor, Tahon (Laurinyecz 46.), Torma.

Gólszerzők: Szoboszlai (3.), Mann (8., 24.), Tóth (17.), Manga (60.), Molnár (61.)

Gálicz Ferenc - Nyergesújfalu vezetőedző: – Nagyon jól sikerült az első negyed óra, hiszen sikerült három gólos vezetést szereznünk. Ezután végig sikerült kontrollálni a mérkőzést. Voltak szép támadásaink, és még három gólt tudtunk lőni. Mindenki kapott játéklehetőséget. Összességében nagyarányú győzelmet arattunk, elégedett vagyok a csapattal.

Kun Imre - Esztergom vezetőedző: – A hat kapott gólunkból négy elkerülhető lett volna nagyobb koncentrációval. A pozitívum a mérkőzésen, hogy végre zavart tudtunk okozni az ellenfél védelmében és helyzetekig is eljutottunk, azonban sajnos nem tudtunk kozmetikázni az eredményen. A szezon elején, ismét újjá alakult fiatal keretünk még nem tudja felvenni a lépést a top csapatokkal. Messze vagyunk attól, ahová tartunk, de töretlenek vagyunk és dolgozunk tovább. Gratulálok a Nyergesnek a győzelemhez.



DG Tát SE–Vértesszőlősi SE 1–0 (0–0)

Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vezette: Lovas Gábor (Faragó György és Györe Ferenc)

Tát: Iványi - Farkas, Éber, Dékány (Bokros 88.), Putnoki, Jámbor, Tillmann, Iacobut (Kiss 67.), Szalai (Varga 67.), Böhm, Chrompota.

Vértesszőlős: Hermán, Ozoróczi (Batics 46.), Batics, Galambos, Horváth (Fazekas 67.), Polyák, Bogdán, Pálfy (Nagy 67.), Kocsis, Antal, Gréczi.

Gólszerző: Tillmann (87.).

Szabó Attila - Tát vezetőedző: – Szó szerint egy nagyon keményen mérkőzésen vagyunk túl, egy rettentően agresszív csapat ellen. Az első félidőben nem voltunk elég élesek, a második játékrészben már jóval jobb volt az előre felé nyújtott játékunk, ziccert rontottunk, az ellenfelünknek volt egy kapufája. A kapusom a 90. percben tizenegyest hárított. Most egy olyan szériában vagyunk, hogy a rosszabb meccseinket is tudjuk hozni.

Hagymási Bence - Vértesszőlős vezetőedző: – Elindultunk a fejlődés útján ez a játékban is megmutatkozott. Sokkal többet birtokoltuk a labdát, mint az ellenfelünk. Végig keményen harcoltunk, nem adtuk meg magunkat. A döntetlen talán igazságosabb lett volna, mivel csak egy helyzete volt az ellenfélnek, igaz azt gólra váltották, nekünk pedig összességében sokkal több lehetőségünk volt.

Szabadnapos: Tata.