Esztergomban él egy birkózócsalád, akik már-már egy családi vállalkozásként öregbítik Magyarország hírnevét évről évre. Az édesapa, idősebb Lévai Zoltán beleoltotta a birkózás iránti szenvedélyt a három fiába: ifjabb Lévai Zoltánba, Tamásba és Leventébe. A családfő, bizalma, szeretete, következetessége indította el őket a pályán, hogy napjainkra a legrangosabb nemzetközi versenyeken hozzák haza az érmeket.

Képen az idősebb Lévai Zoltán, ifj. Lévai Zoltán, Tamás és Levente

Fotó: F.M. / Forrás: 24 Óra

Az újságírónak hálás feladat az olyan interjúalany, akivel úgy beszélgethet, mintha mindig is ismernénk egymást. A Lévai családdal mintha egy családi ebéden ülnénk a nappalijukban: közvetlen, mennek oda-vissza a poénok, nincs feszengés, előre gyártott érzetű mondatok.

Oldott hangulatú beszélgetésünk is szinte észrevétlenül alakul át „kamerakompatibilissé”. Mint a legidősebb, Zoltán humorosan meg is jegyzi: tudjuk, hogy a kamera forog. Ők pedig mesélnek, nevetnek, olyan szeretettel és összetartással, amely a nem sportrajongók szívét is megmelengeti.

Lévai Zoltán, a legnagyobb fiú nagy kihívása

A fiúk közül a legidősebb, világbajnok ezüstérmes Lévai Zoltán legutóbb az élsport csúcsán, a Párizsi olimpia alatt mutatta meg a világnak tudását. Zoltán az augusztus 6-i versenynapon, a nyolcaddöntőben magabiztos, 2-1-es győzelmet aratott a török Burhan Akbudak felett. A negyeddöntőben azonban 1-1-es mérkőzésen, riválisa később szerzett pontja miatt kikapott az azeriek tavalyi vb-másodikjától, Sanan Suleymanovtól.

A meccsen egyenlő volt a küzdelem, ám az azeri ellenfél a végén dobott be mindent. Az eredmény döntetlen lett, Suleymanov pedig megőrizte minimális, később szerzett pontjának köszönhető előnyét és bejutott az elődöntőbe.

Zoltán a vigaszági folytatásban bízott, ám azeri birkózó sérülést szerzett a kazah Gyemeu Zsadrajev ellen, így már nem állt ki a továbbiakban, ezzel Zoltán sem jutott újabb esélyhez. Számára tehát a negyeddöntőben ért véget az olimpia, amelyen összesítve hetedik helyen zárt.

Ám az olimpikon nem búslakodott: mint elmondta, nyilván az aranyéremért utazott Párizsba, ám ez a mérkőzés annyira kiélezett volt végig, hogy nem is nagyon volt vesztes. Így is fogja fel a történteket.