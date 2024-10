Másik vármegyei csapatunkra is kőkemény folytatás vár a harmadosztályban. Az NB III. tizenharmadik fordulójában a Komárom VSE Budaörsön vendégszerepel vasárnap délután 1 órakor.

Budaörsön is sok akciót vezetne a Komárom VSE

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Komárom VSE nem számíthat könnyű találkozóra

A komáromiak nincsenek rossz szériában, hiszen az elmúlt négy játéknap alkalmával háromszor is győztesen hagyták el a pályát. Igaz a vasárnapi ellenfél, a Budaörs is hasonló formában futballozik az elmúlt hetekben. A pontvadászat mindenesetre akkor lenne kiegyenlítettebb, ha a tizenkettedik Komárom győzne a hatodik pozícióban álló riválisa otthonában, hiszen abban az esetben akár a kilencedik helyig is előreléphet az idei kiírásban.