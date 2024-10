A négy győzelemmel és két vereséggel álló hatodik Mol Tatabánya az ötödik Balaton-parti riválist látja vendégül a honi bajnokságban. A kedd esti Flensburg elleni Európa-liga kudarc után a Kék Tigrisek a Balatonfüred együttesét fogadja a férfi kézilabda NB I. hetedik fordulójában.

A Kék Tigrisek tovább zárkóznának szombaton

A Kék Tigrisek hazai pályán javítanának

A Flensburgban elszenvedett vereség még emészthető lenne, ám annak mértéke már korántsem. Ez bántó volt, egyéni és csapatszinten egyaránt többet várt a szakvezetés a Bányásztól.

– De nincs időnk ezzel tovább foglalkozni – fogalmazott Sibalin Jakab edző, Cristian Ugalde vezetőedző jobb keze.

– Gyakorlatilag már a kupameccs másnapjától a bajnoki feladatokra koncentráltunk, a Füred elleni találkozóval foglalkoztunk.

A Balatonfüred és a Tatabánya régi riválisai egymásnak. Egy-két mérkőzés eredményétől eltekintve mindig szoros derbiket vívott a két csapat, mivel a Füred meglehetősen kemény diónak számított a Kék Tigriseknek. Pillanatnyilag is ott lihegnek a Tatabánya nyakában a balatoniak, hiszen a házigazdák az ötödik helyen tanyáznak, míg a vendégek a hatodikok. Azaz: sok izgalmat ígér ez az ütközet.

– Nagy csatára van most is kilátás – emelte ki Sibalin edző.

– Ennek ellenére nincs és nem is lehet más célunk, mint a győzelem, a két pont megszerzése. Ellenfelünknél is játszik két-három egykori játékosunk, akik bizonyára plusz motivációval vetik majd magukat a küzdelembe. De ez sem okozhat problémát, különösen, ha a szurkolóink is buzdítanak minket. Az ő támogatásukkal meglehet a hőn áhított győzelem.

Jelenleg minden játékos hadra fogható a MOL Tatabánya KC keretéből, és a szakvezetés abban bízik, hogy ebben szombatig már nem is lesz változás.