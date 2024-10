– Tatabányának tíz év után van újra másodosztályú csapata, amely ráadásul nagyszerűen kezdte a bajnokságot újoncként. Még tartott a feljutás okozta eufória?

– A szezon elején még megvolt az NB III-ból hozott lendület, minden játékosom felfokozott hangulatban, százszázalékos energiával készült napról napra. Az első fordulóban szerencsével vertük a Szegedet, hiszen valljuk be, ellenfelünk már az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést (a Tatabánya 0-2-es félidő után fordított 3-2-re - a szerk.), ezt a ki-ki meccset azonban még sikerült megnyernünk. Ugyanez a szerencse azonban már nem állt mellettünk a következő két mérkőzésen, a Budapest Honvéd és a Kisvárda ellen, amelyeket egyaránt 1-0-ra veszítettünk el. Az eredmények ellenére a játékkal elégedett voltam, úgy gondolom, hogy a Honvéd ellen legalább egy pontot megérdemeltünk volna, a Kisvárda ellen pedig győzelmet szalasztottunk el.

– A feljutásra pályázó Vasast viszont sikerült megverniük.

– Jól játszottunk, teljesen megérdemelt győzelmet arattunk a fővárosban.

– Aztán valami megtört...

– A Budafok ellen az első félidőben még megfelelően teljesítettünk, a másodikban viszont már nem. A sors fintora, hogy egy pontot így is szerezhettünk volna, de a 93. percben tizenegyest hibáztunk.

A Budafok ellen a 93. percben maradt ki egy tizenegyes...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra



– Majd jött a Kazincbarcika elleni mélypont, a 7-0-s, megsemmisítő hazai kudarc.

– Sokkhatásszerű vereség volt, nekünk semmi sem jött össze azon a meccsen, ellenfelünknek viszont minden. Nagyon kínos volt számunkra az a mérkőzés. Az ezt követő válogatott szünetben kerestük az okokat és megpróbáltuk felfrissíteni a csapatot.

– Úgy tűnik, kevés sikerrel, hiszen azóta újabb két vereséget szenvedtek el.

– Egyrészt elfogyott a szezon eleji lendület, másrészt a bajnokság elején az elvárások felett teljesítettünk, magasra, talán túl magasra is tettük a lécet. A Vasas elleni játék és győzelem túlságosan is elégedetté tett és be is csapott minket. Elkényelmesedett a csapat és nem is vagyunk azon a szinten, ahová sokan helyeztek minket. Azóta a minimumot sem sikerült teljesítenünk. A Kozármisleny ellen jobban játszottunk ellenfelünknél, az Ajka ellen pedig két kapufánk is volt. Nem volt szerencsénk, emellett a Kazincbarcika elleni súlyos vereség is benne maradt a fejekben.

– Ezek szerint elsősorban mentális problémák állnak a háttérben?

– Kevés meccs volt, ahol végig megfelelően tudtunk volna koncentrálni, de a fizikális gondokról is szót kell ejtenem. 11 játékost igazoltunk a szezonra, akiket egyrészt be kellett építeni a csapatba, másrészt eltérő erőnléti állapotban érkeztek hozzánk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 10 évnyi NB III-as és megyei szereplés után nekünk van a legkevesebb NB II-es tapasztalatunk ebben az osztályban, hiányzik a rutin. Ebből is adódik, hogy hiába voltunk több meccsen is a találkozók nagy részében jobbak ellenfeleinknél, a kulcsszituációkból mégis ők jöttek ki jobban.

– Mi lehet a megoldás?

– Egyrészt még keményebben kell dolgoznunk, másrészt a játékosaimnak hinniük kell magukban és tudatosítaniuk kell, hogy több van bennük. Ebben elsősorban nekem van nagyobb felelősségem. Fizikálisan is azonos szintre kell hoznunk a játékosokat, amely egy jelenleg is zajló folyamat.

– Milyen különbséget lát az NB II. és az NB III. között?

– Szinte leírhatatlan a differencia. Fizikálisan és intenzitásban is sokkal erősebb az NB II., emellett a másodosztályú csapatok kíméletlenebbek és helyzetkihasználás terén is könyörtelenebbek, mint az NB III-asok.

– Tudásszint alapján hová helyezné a csapatot az NB II-ben?

– Ezen a szinten nincsenek kiemelkedő képességű játékosaink, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a jelenlegi kerettel reális elvárás a bennmaradás kiharcolása. A Kazincbarcikán kívül mindenkivel felvettük a versenyt, játékban nincs lemaradásunk a középmezőnyben szereplő csapatokhoz képest. A pálya közepén jól játszunk, a problémát az jelenti, hogy hátul nem vagyunk elég stabilak, a helyzetkihasználásunk pedig a legrosszabb a mezőnyben. Meghatározó pozíciókban többet várok a játékosaimtól.

– Mit lát jelenleg a csapaton?

– Egy jó értelemben vett feszültséget, hiszen a játékosok sem elégedettek az elmúlt hetek teljesítményével, ők is javítani szeretnének.

– A szurkolók az utóbbi időben gyakran fejezték ki elégedetlenségüket a mutatott játék és az eredmények kapcsán. Mi a véleménye erről?

– Példaértékű és megsüvegelendő az, ahogy a tábor mellettünk állt illetve áll, minden tiszteletem a szurkolóinké. Minden joguk megvan a véleménynyilvánításra és a jogos kritikáknak is helyük van, nekünk ezt el kell fogadnunk.