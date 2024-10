Labdarúgó NB III., Észak-Nyugati csoport, 12. forduló.

Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém 0–1 (0–0)

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vezette: Szigetvári Márk (Baghy Csaba és Gergely Márton)

Dorog: Bencze - Kovács A. (Sidó 22.), Hoszpodár, Bokán B. (Vígh 59.), Forgó, Szerencsi (Balla 75.), Lénárth, Hajdi, Szűcs, Barna (Ferkó 59.), Gula. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Veszprém: Kemenes - Görgényi, Dobsa, Magyar (Nagy 72.), Kószás, Major (Molnár 46.), Volter (Puska 93.), Tömösvári (Csepregi 46.), Somogyi, Szabó (Dömötör 72.), Kiss. Vezetőedző: Imrik László.

Gólszerző: Molnár (83.)

Bekő Balázs - a Dorog vezetőedzője: Az első félidőben többször is megszerezhettük volna a vezetést, sőt a második játékrészt is ziccert el kezdtük. Sok lehetőségünk volt, de egyiket se tudtuk értékesíteni. Tipikus egy gólos meccs volt és egy megpattanó szabadrúgásból a Veszprém megszerezte a győzelmet. Ami a szezon elején rendre a mi javunkra fordította a meccseket az most nem nekünk kedvez, ami akkor bement az most kipattan. Mindezért mi vagyunk a hibásak ugyanis meg többet kell tenni azért, hogy ezek a helyzetek megforduljanak. Nincs mese a következő fordulókban vissza kell térni arra az útra,– amin a nyáron elindultunk.