Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 4. forduló

Gödöllői SK–Dorogi FC 1–2 (1–1)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, vezette: Lovas László (Bertalan Dávid és László István)

Gödöllő: Németh - Hevesi, Mertse, Nagy, Dolhai, Győrfi, Koziorowski, Reznek (Tóth 86.), László (Barát 63.), Czakó, Tóth-Ilkó. Vezetőedző: Sipeki István

Dorog: Tímár - Ferkó Á., Szűcs, Erdey (Bokán 86.), Hajdi, Ferkó M. (Bokán Barnabás), Balla (Kovács 66.), Szerencsi, Gula, Barna (Vígh 46.), Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs

Gólszerzők: Mertse (19.), illetve Gula (47.), Vígh (63.).

Kiállítva: Koziorowski (26.).

Bekő Balázs: Nagyon nagy szenvedés volt. Minden hibánk előjött ezen a mérkőzésen, ami miatt a bajnokságban is gödörben vagyunk. A játékosaim nem értik meg azt, hogy ezt a játékot fejben is játszani kell, nem csak fizikálisan. Csapatként kell működni a pályán, nem egyének játszanak tizenegyen külön-külön. A szezon elején ennél sokkal gördülékenyebben játszottunk. Talán abban segít most a sikerélmény, hogy mindez előtérbe kerüljön.