Az első szett óriási csatát és rengeteg fordulatot hozott, szinte az utolsó pillanatig fej-fej mellett haladtak az együttesek. A két csapat közül bármelyik bezsebelhette volna a játszmagyőzelmet, de ez most a – papíron jóval esélyesebb - hírös városiaknak sikerült. A folytatás is kemény küzdelmet hozott, hullámzott a mérkőzés. A Dág KSE mindent megtett az egyenlítés érdekében, míg a vendégek be akarták biztosítani vezetésüket. Végül ismét a kecskemétiek akarata érvényesült.

A Dág KSE (feketében) nem tudott játszmát nyerni az esélyesebb Kecskemét ellen

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

A Dág KSE az első két játszmában volt versenyben

A harmadik felvonásban az addig harcos vármegyebeli társaság kicsit elkedvetlenedve röplabdázott. Miközben az egyre felszabadultabban játszó vendégeknek szinte minden sikerült, addig a házigazdák egyre többet rontottak nyitásokban, nyitásfogadásokban és a mezőnyben is. Így a kecskemétieknek már jóval könnyebb dolguk volt, mint a megelőző két szettben. Valószínűleg ha az első játszmát behúzzák a hazaiak, az az egész mérkőzés menetére rányomta volna a bélyegét…

Buzás Miklós: – Az első két szettben mutatott játékkal maximálisan elégedett vagyok. Miután a végjátékban többet hibáztunk, így egyik játszmát sem tudtuk megnyerni, de kifejezetten jól tartottuk magunkat. Ezek után érthetetlen az a játék, amit a harmadik menetben mutattunk, az nagyon nagy csalódás volt a számomra. Teszem hozzá, a Kecskemét jóval erősebb csapat, mint a miénk.

Röplabda NB I. Extraliga, alapszakasz, férfi, 4. forduló

Dág KSE–Kecskeméti RC 0:3 (-25, -21, -9)

Esztergom, Suzuki Aréna, 120 néző, vezette: Nagy Zs., Szabó P.

Dág: Szabó B., Boa, Kulcsár, Flachner, Pongó, Csordás. Csere: Farkas R. (liberó), Nagy P., Bandi, Molnár T. Edző: Buzás Miklós.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 0-3, 7-4, 11-11, 17-16, 21-21, 24-24, 25-26; 2. játszma: 2-4, 9-8, 13-13, 16-18, 20-21, 21-24; 3. játszma: 1-4, 4-8, 8-16, 8-20, 9-24.