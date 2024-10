Legutóbbi sikereiről számolt be nekünk a napokban a Tatabánya Küzdősport Egyesület. A klub kiváló harcosai ugyanis két rangos versenyen is kitűnően szerepeltek. Először szeptember 21-én, a WFL-IMBF nyílt bajnokságán vettek részt a Budapesti Madárfészek Akadémián, amelyen hazai és nemzetközi skalpokat is begyűjtöttek.

Halmozták a sikereket a fiatal harcosok

Forrás: Tatabánya Küzdősport Egyesület/Beküldött

Mint az a beszámolójukból kiderült, a versenyen a gyerekek kezdték a sort K-1 Light szabályrendszerben (fél erő, teljes védőfelszerelés) ahol elsőként László Noel (45 kilogramm) lépett a szorítóba. Az ő súlycsoportjában többen voltak, így 2 győzelemre volt szükség a dobogó tetejére állni. Az első mérkőzést könnyedén nyerte hazai riválisa ellen, majd egy mérkőzés szünet után jöhetett a döntő, ahol ki-ki meccset produkáltak a felek. Végül a bírók az ellenfelet látták jobbnak, így 2. helyen zárta a versenyt László Noel.

Ezután Németh Adrián következett 50 kilogrammban. Ő egy horvát származású nemzetközi ellenféllel küzdött, akivel technikailag magas, parázs csatát vívott. A bírók itt végül a tatabányai fiatalt találták jobbnak, így egyhangú pontozással hódította el az első helyet.

További eredmények

Gyerek kategória

Szabó Attila (67 kilogramm) - 2. hely

Vörös Abigél - 2. hely

Felnőtt kategória

Szakács Patrik (60 kilogramm) - 1. hely, K.O.

Prekob Csaba (85 kilogramm) - 1. hely T.K.O.

Ezt követte szeptember 27-28-án a bajai WFC Magyar Kupa. Itt az egyesület kiválósága és másodedzője, Kinhefner Dávid indította a sort 71 kilogrammban. Az első mérkőzésen, a negyeddöntőben a pécsi tehetség, Ladover Barna ellen kezdett, akit az első menetben kétszer is padlóra vitt, aki később nem is tudta folytatni a meccset. A középdöntőben Dávid ellenfele feladta a mérkőzést, így jöhetett a döntő, amelyben azonban a kiskőrösi ellenfele nem vállalta a mérkőzést, így ott is T.K.O-val győzött Dávid, és megszerezte sokadik magyar bajnoki címét.

A Tatabányai Küzdősport Egyesület győztes alakulata

Forrás: Tatabánya Küzdősport Egyesület/Beküldött

Másodikként a korát meghazudtoló 42 éves Tóth Béla következett, aki két kategóriában is érdekelt volt. Először -85 kilogrammban versenyzett, ahol a döntőben pontozással alul maradt 20 évvel fiatalabb ellenfele ellen, így maradt a 2. hely. Ezután a senior 91 kilós súlyban indult, ahol a döntőben egy vele egy idős, de 20 kilóval nehezebb Báthory Gym versenyző ellen lépett szorítóba. Béla figyelte az edzői utasításokat, az előző meccs hibáit kijavítva mozgott a ringben. Az ellenfél az első menetben már több helyen vérzett, majd a tatabányai harcos a 2. menetben kiütötte riválisát, a bíró beszüntette a mérkőzést, így K.O-val megszerezte a magyar bajnoki címét.