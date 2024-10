A közelmúltban immár 22. alkalommal rendezte meg a Sprint Futóklub a Tatabányai Szabadidősport Szövetség segítségével a Bakonyalja futóversenyt. A rendezvényen félmaratoni, valamint 5 km-es távon lehetett próbálkozni a Tárkány–Ászár útvonalon, a versenyközpontot a tárkányi művelődési háznál alakították ki.

Elrajtol a Bakonyalja futóverseny 5 és 21 km-es távjának mezőnye Tárkányon

Fotó: Sprint Futóklub / Forrás: beküldött

A rendezők a kisebbekre is gondoltak, 10 éves korig 200 méteren lehetett indulni. Ezt a távot 25 apró talpú teljesítette, némi szülői segítséggel kétéves csöppségek is leküzdötték a távot. A célba érést követően kupát, érmet, csokit és egyéb ajándékot kaptak a gyermekek.

Az 5 km-en 65 futó állt rajthoz, és Tárkányról indulva, Ászár felé teljesen sík úton haladva 2,5 km megtétele után fordultak vissza a tárkányi célhoz. A 21 km-es távon rajthoz álló 44 futó Tárkányról indulva az ászári általános iskolánál visszafordulva érkezett vissza a tárkányi célba. Az érintett települések nagyszerűen biztosították a frissítést az útvonalon. A meleg idő nem kedvezett a futóknak, de mindenki sikeresen célba ért.

A verseny legidősebb résztvevője a 86 éves budapesti Rich­ter Ferenc volt, aki minden probléma nélkül teljesítette az 5 km-es távot. A szervezők örömére hét futó érkezett Felvidékről. A rövid és hosszú táv korosztályos győztesei kupát, a 2–6. helyezettek érmet kaptak. Az 1–3. helyezett hölgyek virágot is kaptak a kupák és érmek mellé. Minden induló átvehette a verseny egyedi befutóérmét is. A 21 km-es távon minden 18 éven felüli egy üveg jó minőségű bort is kapott, ráadásként a tárkányi önkormányzat minden indulót és kísérőt meghívott egy nagyon finom ételre.

Az eredményhirdetés előtt sorsolás is volt, ami nagy sikert aratott, emellett a tatabányai Stop cukrászda jóvoltából tortával ünnepelték az októberben születetteket, valamint egyedi, saját fényképpel ellátott oklevéllel köszöntötték a 70 éven felüli futókat.

Több különdíjat is kiosztottak a szervezők. A legsportosabb család címet a környei Markót, valamint az esztergomi Monostori família nyerte. 21 km-en a legjobb külföldiek az egyaránt felvidéki Kozmér Ildikó és Nagy Fernandó lettek. A legjobb sprintes díját Oláh Richárd nyerte.