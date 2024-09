Labdarúgás, NB II., 8. forduló Opus Tigáz Tatabánya–FC Ajka Tatabánya, Grosics-stadion, vasárnap, 16 óra.

Az előző fordulóban Kozármislenyben 3-2-es vereséget szenvedő és zsinórban elszenvedett harmadik vereségével a 15., utolsó előtti (immár kieső) helyre visszacsúszó Tatabánya a 11. helyen álló, az előző fordulóban a Budafokkal hazai pályán 2-2-t játszó Ajkát fogadja. Bár a helyezéseket tekintve inkább a vendégcsapat tűnik a mérkőzés esélyesének, de a két együttes között mindössze két pont a különbség a tabellán, így a „Bányász” számára egyáltalán nem tűnik lehetetlen feladatnak a három pont begyűjtése.

– Az Ajka fizikális csapat, amely elsősorban rögzített szituációk után eredményes. Ezeket a játékhelyzeteket mi is kedveljük, így ezek értékesítése döntő lehet a végeredmény szempontjából. Ellenfelünk nem riad vissza a párharcoktól, emellett gyakran alkalmazza a hosszú labdákból indított támadásokat, természetesen ezekre is figyelnünk kell. Az Ajka talán úgy gondolhatja, hogy egy újonc ellen kötelező lehet a három pont megszerzése, mi viszont szeretnénk kilábalni a hullámvölgyből, amire a minket mindössze két ponttal megelőző riválisunkkal szemben lehet esélyünk. Összességében nagy e­lánt és küzdelmet várok a mérkőzéstől – nyilatkozta lapunknak Gyürki Gergely, a Tatabánya vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy vannak beteg és sérült játékosaik, akiknek a pályára lépése még kérdéses vasárnap.