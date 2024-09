– Egy erőteljesen formálódó csapattal minden mérkőzésünk elé kitűztünk egy célt, mégpedig, hogy az adott találkozón melyik játékelemre, vagy elemekre fókuszáljunk elsősorban, illetve, hogy folyamatosan frissen tartsuk magunkat. A hazai rendezésű Bányász Kupán Likayi kényszerű kiesése miatt több lehetőséget adtam a fiataloknak, akik éltek is az eséllyel. Egyébként is célunk a fiatal játékosok beépítése a csapatba, az ezen a téren végzett munkánk szinte egyedülálló Magyarországon. A fiatal tehetségek fejlesztése természetesen nemcsak a mi érdekünk, hanem a teljes magyar kosárlabdáé is. Mi itt ezért is dolgozunk, és remélem, hogy a kemény munka a szakma minden szintjén meghozza a megfelelő tiszteletet klubunk és játékosaink irányába. A másik út magyar válogatott játékosok vásárlása, de ezt csak a nagyobb költségvetésű klubok engedhetik meg maguknak. Mi is tárgyaltunk ilyen játékossal, de sajnos nem minket választott.