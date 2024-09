Vízilabda OB I. B, 2. forduló

Ceglédi VSE – Tatabányai Vízmű SE 8-7 (2-0, 1-3, 2-2, 3-2)

Cegléd, 100 néző, vezette: Szabó Xénia, Berki András.

Tatabánya: Szabó II. – Gombos, Kovács P., Várnagy M., Fekete B. 1, Várnagy P. 1, Hargitai 2. Csere: Takács G. 2, Galler 1, Böszörményi, Vajda, Dubinák, Bodnár G. Edző: Kiss Szabolcs.

Kihasznált emberelőny: 9/1, illetve 2/1.

Gól ötméteresből: 3/3, illetve 0.

Kipontozódott: Böszörményi, Várnagy M.

Kiss Szabolcs: - Meg kell tanulnunk nyerni! A védekezésünk most is rendben volt, de erre fektetjük lesz továbbra is a fő hangsúly. Sajnáljuk, hogy így zajlott és zárult ez a meccs. Ám már készülünk VIWA OSC elleni összecsapásra.