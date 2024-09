Újfent odatették magukat a TSC fiatal dzsudokái. Ezúttal az Egerben megrendezett Tóth Péter emlékversenyen tesztelték tudásukat a Bányász versenyzői. Eredmények szempontjából az indulók kettő aranyérmet, kettő ezüstérmet és kettő bronzérmet szerezett a helyszínen. Fontos kiemelni, hogy a Tatabányai Sport Club „B” fiúcsapata az éremtáblázat első helyén zárta a rendezvényt. A megmérettetést már a 25. alkalommal rendezték, szintén magas indulószámmal. A helyszínen 54 klub 400 versenyzője tette tiszteletét, a diák A, B, C és serdülő korosztályokban. Kunyik Csanád és Vincze Anna az első helyig jutott teljesítményével, Szvatek Szófia Szonja és Kiss Bence ezüstérmesként végzett, Kirí Attila és Valkó Lajos pedig a dobogó alsó fokára állhatott.

Újabb kiemelkedő eredmények a TSC versenyzőitől

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Az eseményről Kunyik Botond vezetőedző is elmondta a véleményét:

− A TSC judokái nagyon jól küzdöttek és szerepeltek, minden indulónak szívből gratulálok! Immáron több edző is segítette a munkámat, amit köszönök nekik és a TSC-nek. Ez már nagyon kellett, hiszen ismét nagy létszámmal vettünk részt a versenyen, és van amikor 2 vagy 3 versenyzőnket is egyszerre szólítják a küzdelemre más-más küzdő felületen. Vaska Fanni Maszlavér György edzőként Maszlavér Eszter most pedig bíróként vett részt a versenyen, ahol sikeres másodosztályú bírói vizsgát tett. Nagy Gratuláció neki is! − olvasható az egyesület Facebook-oldalán.