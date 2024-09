Az előző hétvégén rendezték az U13 birkózók kötöttfogású nyugat-magyarországi területi diákolimpia területi döntőjét, ahol természetesen TSC versenyzők is indultak, igen sikeresen: három aranyérem is született. A versenyen a több dunántúli egyesület versenyzői is megmérettették magukat, a Bányász pedig aranyérmet, ezüstöt, bronzérmet és egy ötödik helyet is begyűjtött. Ez annak fényében is kiemelkedő, hogy a nagy létszámú esemény révén természetesen nagyobb a konkurencia is, így igen szépen helytálltak a Bányász sportolói. Ezen eredményekből adódóan valamennyi TSC-birkózó részt vehet a szintén Tatabányán rendezendő országos fináléban is.

Szép eredmények a TSC versenyzőitől

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook