Ismét szép teljesítményekkel büszkélkedhetnek a TSC U14-es és U16-os atlétái. A versenyzők természetesen különböző versenyszámokban mérettették meg magukat a kaposvári régiós versenyen.

Aranyérmekből sem volt hiány a TSC részéről

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Fontos kiemelni Hartmann István nevét, hiszen két kategóriában is az első helyen tudott végezni: 80 méteren nem talált legyőzőre, szép teljesítmény mellett nyert aranyérmet. A második első helyezését az ötös ugrás versenyében érte el. A nagy kihívást jelentő távolugrásban is bevetette tehetségét, ahol szintén dobogóra állhatott, ennél a pontnál a harmadik fokra, hiszen bronzérmet ért a teljesítménye. István mellett Madarász Panka szerzett aranyat az egyesületének és Komárom-Esztergom vármegyének, 2000 méter futásban volt mindenkinél kitartóbb és gyorsabb.

A tatabányai sportolók ezüstérmet is szereztek, szám szerint hármat. Lőrincz Letícia a 600 méteres távon ért be a második helyre, míg Szvitlik Dusán és Somogyi Borka a tapasztalt versenyzőket is megizzasztó, 1500 méteres akadályon érte el ezt a remek eredményt, ahol természetesen nem egy mezőnyben versenyeztek (Cop Damien épphogy lecsúszott a dobogóról, hiszen a negyedik helyet foglalta el a verseny végére). Takács Artúr pedig diszkoszvetésben szerepelt kimagaslóan.

Hartmann István bronzérme mellett Takács Artúr és Lőrincz Letícia ért be az első és a második helyezett mögött, 300 méteren.