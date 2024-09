Nem csak a labdarúgásban áll helyt az Opus Tigáz Tatabánya és annak játékosai, hanem emberségből is: egy tonna élelmet gyűjtöttek a többiekkel együtt a rászoruló kutyáknak. A megható akciót a Szurkolók az állatokért Gerecse és környéke alapítvány szervezte, ahol a Bányász Baráti kör tagjai, a Turul Ultrái és a Turul Front segítségével több napon át tartó gyűjtést szerveztek, amiben az NB II.-es focicsapat tagjai is kivették a részüket. Az akcióban a népszerű kapuvári rapper, Essemm is nagy segítséget nyújtott, aki miatt sokan vittek ajándékot a kutyusoknak.

A Tatabánya játékosai segítenek azoknak, akiknek szükségük van rá, senkit nem hagynak egyedül

Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook