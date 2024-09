Területi III. osztály, Déli csoport, 6. forduló

Bakonyszombathely KSE–Etei SE

Banai KSK–Dad SE

Császári SE–Szákszendi SE

Csémi SE–Bokod FCE

Kocs KSE–Kisbéri Spartacus SE

Szabadnapos: Rédei KSE.

A mérkőzéseket egyaránt vasárnap, 16 órától rendezik.



A forduló rangadóján a második helyezett Csém a harmadik, egy mérkőzéssel többet játszó Bokodot fogadja. A listavezető Császár és a negyedik Bana esélyesként fogadja a Szákszendet és a Dadot, míg az eddig egy lezárt mérkőzéssel bíró Ete Bakonyszombathelyen gyűjtheti tovább a pontjait. A két nyeretlen sereghajtó, a Kocs és a Kisbér egymás ellen mérkőzik, így egyik csapat megszerezheti első győzelmét.



Északi csoport, 6. forduló

Annavölgyi Bányász SE–D.M.A.C. Dunaalmás

Bajót Szikra SE–Vértestolnai TE

Pilismarót SE–Bar-Nul Szomódi SE

TABAK–Naszály SE

A Süttői SC–Oroszlányi SZE mérkőzést november 16-ra halasztották.

Szabadnapos: Héreg FC.

A mérkőzéseket egyaránt vasárnap, 16 órától rendezik.

A forduló rangadóját Annavölgyön rendezik, ahol a harmadik helyen álló házigazda a második Dunaalmást fogadja. Ha a hazai csapat győz, biztosan megelőzi vetélytársát, sőt, ha a listavezető Naszály veszít Tokodaltárón, akár még a vezetést is átveheti. Ugyanez persze a Dunaalmásra is igaz. Persze a Naszály ettől függetlenül esélyesként utazik a TABAK-hoz, ahogy a Szomód is az eddig pont nélkül álló Pilismaróthoz. Bajóton nyeretlen csapatok mérik össze erejüket, valamelyikük megszerezheti első győzelmét a bajnokságban.