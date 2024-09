Az észak-komáromi, 63-szoros magyar válogatott labdarúgó, Priskin Tamás az Üstökös FC Győr szakmai stábjában folytatja - írta meg a kisalfold.hu. Megközelítőleg 300 utánpótláskorú játékos edz és versenyez a hamarosan 25 éves jubileumát ünneplő klubnál.

Priskin Tamás sportigazgatóként folytatja karrierjét

Fotó: Üstökös FC

Priskin Tamás elmondása szerint a csapat elmúlt éveit a fejlődés és az előremutató építkezés határozta meg. Hangsúlyozta, hogy az idén átadott Üstökös Sportközpont füves és műfüves kültéri pályákkal és beltéri edzőcsarnokkal biztosítanak magas színvonalú utánpótlásképzést, a hamarosan elkészülő központi klubépület pedig nemcsak a játékosok, hanem a helyi közösség javát is szolgálja majd. Kitért arra is, hogy az egyesület fejlődését a Magyar Labdarúgó Szövetség is értékeli, amelynek köszönhetően az utánpótláscsapatok számára lehetővé válik a szintlépés és a magasabb osztályú versenyzés. Ezek a változások hívták életre a szakmai stáb erősítésének igényét is.

- A tavalyi szezonban a megyei első osztályú bajnokságban szereplő, Üstököshöz szorosan kötődő Bácsa FC edzéseit látogattam, de már korábban is volt kapcsolatom az egyesülettel. Idén szeptembertől még szorosabbra fűzzük a viszonyt, sportigazgatóként támogatom a klub munkáját – mondta Priskin Tamás. Hozzátette: elismerésre méltó, hogy ilyen nagy létszámban és ilyen magas színvonalon foglalkoznak itt a gyerekekkel.

Minél több sikerhez segítené hozzá az egyesületet

Több célt is kitűzött maga elé a Priskin Tamás, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy minél több sikerhez segítse a csapatot.

„2000-ben alapítottuk az egyesületet azzal a céllal, hogy erősítsük a regionális utánpótlás-nevelést. Azóta rengeteget fejlődtünk, és szeretnénk, ha a játékosaink a lehető legtöbbet profitálnának a nálunk töltött évekből” – nyilatkozta Katona Tibor, az Üstökös FC elnöke. Mint mondta, a gyerekek jóléte és a sport szeretetének átadása mellett egyre fontosabb a tehetséges fiatalok pályafutásának egyengetése is. Kiemelte: „Ahhoz, hogy a legjobb feltételeket biztosítsuk a nálunk játszóknak, a szakmai stábnak is minél magasabb színvonalat kell képviselnie. Ennek érdekében állapodtunk meg a Priskin Tamással, aki tapasztalatát az egyéni képzések által is át tudja majd adni a gyerekeknek”.