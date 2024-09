Szeptember 7-én, 18 órakor rendezték Oroszlányon, a Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok a Bányász Kupa felnőtt döntőjét, melyen az MVM-OSE Lions csapata is érdekelt volt,ahol az Alba Fehérvár ellen mérkőztek meg. Az első negyedet mindkét együttes jól kezdte, agresszív kosárlabdát láthattak a szurkolók. A csapatok kissé kiszámíthatatlan stílusban játszottak, ugyanis a triplázások mellett a palánk alatt is több kísérletet tettek. A vendégek igen sűrűn próbálkoztak a vonalon túlról, a gyors labdaadogatások után lehetetlenebbnek tűnő helyzetekből is elhajították a játékszert. Az OSE a hasonló szituációkban nagyrészt akkor próbálkozott, amikor jó esély kínálkozott a befejezésre (tárva-nyitva állt a labdát birtokló játékos, vagy az adott kosarsa legjobb szögéből próbálkoztak.) Az Lions tranzíciós kosarakban is kiemelkedően teljesített.

Nem volt messze a győzelemtől az OSE csapata

Fotó: Hoffartne Kati / Forrás: Oroszlányi Sport Egylet Hivatalos oldala/Facebook

A második negyed kissé feszülten alakult, több szabálytolonkodás is történt (mindkét csapat részéről), a hazai drukkerek pedig nem rejtették véka alá az érzésüket, amikor a Fehérvár lépte túl a megengedett határt. Az Alba továbbra is erős volt a triplázásokban és a betöréseik is jól működtek, utóbbiak hatékonysága azonban többször felemásan alakult: voltak szép megmozdulásaik és sikeres kosaraik, azonban nem egyszer le tudta szedni a lepattanót az oroszlánok csapata. A mérkőzés üteme ebben a szakaszban hasonlóan alakult mint az elsőben, 53-51-es oroszlányi előnnyel zárult le az első felvonás.

A második félidő két eladott labdával indult a hazaiak részéről, kis idővel azonban összeszedték magukat. A Fehérvár továbbra is kitartott a nagyon sűrű időnként eldobott hármasok mellett, a periódus nagy részében viszont nem voltak velük pontosak. A percek szorosan teltek, egyik együttes sem tudott meglógni a másiktól. Az Oroszlány csapatának egyik gyenge pontja a viszonylag sok elkövetett lépéshiba, amik már korábban is felütötték a fejét. A meccs harmadik szakasza 71-69-re végződött. Érdekesség, hogy a második- és a harmadik periódusban mindkét együttes ugyanannyi pontot szerzett.