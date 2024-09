A negyedik fordulót is lejátszották a csapatok a megye III. 2024/2025-ös szezonjában. Az északi csoport legnagyobb győzelmét a Dunaalmás aratta a Bajót ellen. 5-0-ra szárnyalták túl ellenfelüket. Az első félidőben „csak” egyetlen gól született, ennek ellenére azonban végig kontrollálta már ekkor is a mérkőzést a vendégcsapat. A gólgyártót a második felvonásban indították be, négy találat is született ebben a félidőben. Ezzel a sikerrel a Dunaalmás átvette a vezetést a tabellán a csapat 9 pontjával.

Döntetlent játszott az Oroszlány (piros-fekete mezben) és a Vértestolna a megye III. negyedik fordulójában

Fotó: Zetovics Mário / Forrás: 24 Óra

Az Oroszlány és a Vértestolna döntetlenig jutott, egyik fél sem aratott győzelmet vasárnap. A mérkőzést a Vértestolna kezdte jobban, már a 17. minutumban megszerezték a vezetést, az oroszlányiak azonban a 72. percben kiegyenlítettek, majd szinte közvetlen utána, a 74. minutumban már 2-1-re vezettek. A vendégek nem adták fel a párharcot, így a 87. percben sikerült 2-2-re hozniuk az állást, melynek segítségével elkerülték a vereséget. A Süttő és a Szomód egy igen fordulatos és góltemrékeny meccsen van túl, a 4-4-es végeredmény erről árulkodik.