A második fordulót is lejátszották a megye III. futballistái. Az északi divízió mérkőzései közül az Annavölgy aratta a legnagyobb győzelmet, kilenc alkalommal is képesek voltak a Bajót kapujába találni. Már az első félidőben kényelmes előnyben voltak, hiszen három gólos előnnyel zárhatták az első 45 percet. A gólgyártót azonban a második felvonásban kapcsolták be, ellenfelük csakis egyszer tudta a labdát a kapuba rúgni. Nem volt kérdés a győztes csapat kiléte. A Pilismarót zsinórban a második meccsét veszítette el, a Héreg azonban csatlakozott a győztesek sorába. Az összecsapás viszonylag szorosan alakult, nagy fölényben egyik együttes sem volt. A Dunaalmás egy sikeresen értékesített büntetővel szárnyalta túl az Oroszlányt, melyet Mészáros Gábor rúgott be. A forduló egyik meglepetése talán a Süttő és a Naszály közötti találkozó, hiszen előbbiek sikeresen legyőzték a címvédők focistáit. A Szomód a legutóbbi vereség után javított és meggyőző teljesítménnyel verte meg a Vértestolnát.

A Bokod (sötét mezben) izgalmas találkozón nyert a megye III-ban

Fotó: F.P. / Forrás: 24 Óra

A déli csoportban Csém az Augusztus 25-én aratott elképesztő győzelme után nem tudott újrázni, a Császár 4-1-es előnyben zárta a 90 percet. Az Ete sem bízta a véletlenre a dolgokat, nyolc gólt is szerzett a Szákszend ellen. A Bokod szép és izgalmas meccsen aratott sikert, a Bakonyszombathely és a Réde pedig döntetlent játszott.

Labdarúgás, Területi III., északi csoport, 2. forduló

Bajót Szikra SE - Annavölgyi Bányász SE 1-9 (0-3)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum Nyergesújfalu, vezette: Szajkó Á. (Bazsánt A., Szűr B.)

Bajót: Mboma - Mezei, Sárközi, Chissola, Imbinga, Bágyi (Muzslai 82.), Csökmei (Balog 46.), Miguel, Erdélyi, Bujka, Suki.

Annavölgy: Oláh - Genszki (Ferenczy 70.), Varga, Bauer L., Végh, Farkas (Tóth 70.), Bauer R., Somogyi (Ferenczi 82.), Turcsán, Sáska, Gyúró.

Gólszerzők: Imbinga (70.), illetve Somogyi (6.), Farkas (20.), Bauer R. (45., 81.), Gyúró (47.), Végh (51.), Sáska (61.), Bauer L. (85., 90.)

Pilismarót SC - Héreg FC 2-3 (1-2)

Pilismarót, Pilismarót SC, vezette: Berecz L.