Nem áll meg az élet, folytatódik a megye III. idénye is. Az északi csoport tabellájának második helyén elhelyezkedő Naszály (akik szintén kilenc ponttal rendelkeznek, mint az összetett bajnokságot vezető Dunaalmás) az utolsó Bajót Szikra SE ellen lép pályára. Egyértelműen előbbiek az esélyesebbek a párharc alatt. A Dunaalmás a TABAK ellen meccsel szeptember 22-én. Ez a mérkőzés szorosabban alakulhat majd, azonban a dunaalmási futballisták eddig igen meggyőző teljesítményt nyújtottak, a hétvégén pedig hazai pályán játszanak, így minden esélyük megvan arra, hogy újabb győzelmet arassanak. A Héreg FC az első hetes vereség óta szépen teljesít, az Annavölgy elleni párharcuk igazi csemege lehet a szurkolók számára. Izgalmas, kiszámíthatatlan ütközetre van kilátás. A szomódiak az eddig nem túl stabil oroszlányiak együttesét fogadják vasárnap, ám utóbbiaknak is meglehet az esélye a sikerre.

Érdekes mérkőzések várhatóak a megye III. ötödik fordulójában.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A déli divízióban az első helyet elfoglaló Császár a Kisbér otthonába utazik. Papíron egyértelműen a vendégek lesznek az esélyesebbek, számukra ez a forduló a biztos győzelemről szólhat. A szintén remek formában teljesítő Csém az eddig felemás idényt futó Réde együttesét izzasztaná meg a kilencven perc alatt, amire minden esélyük meg is lehet. A Bokod a Kocs futballcsapatával meccsel, az előző heti döntetlen után most már három pontot szereznének. Az Ete és a Dad összecsapása is hozhat izgalmas és fordulatos perceket, illetve pillanatokat. A Szákszend nehéz hétvége előtt áll, hiszen a Bakonyzsombathely ellen játszanak, amely nem feltétlenül lesz könnyű feladat a számukra.

Labdarúgás, területi III., északi csoport, 5. forduló

Szeptember 22., vasárnap, 16 óra.

Naszály SE - Bajót Szikra SE

D.M.A.C Dunaalmás - TABAK

Héreg FC - Annavölgyi Bányász SE

Bar-Nul Szomódi SE - Oroszlányi SZE



Területi III., déli csoport, 5. forduló

Szeptember 22., vasárnap, 16 óra.