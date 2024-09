Hétvégén rendezték a megye II. harmadik fordulóját. A Bakonysárkány csapata továbbra is tökéletes szezont fut, ugyanis a Baj KSE-et is sikeresen túlszárnyalták, melynek segítségével már kilenc ponttal állnak a tabella első helyén. A forduló legnagyobb győzelmét a Tardos szerezte meg, akik 6-0-ra verték meg a Gyermelyt. A párharc gyors ütemben indult, hiszen az első félidőben már négy találatot is magáénak tudhattak a hazaiak. A második felvonásra kissé visszafogottabban teljesített a Tardos, hajtaniuk azonban ekkor már nem kellett. A Nagyigmánd egy szép győzelemmel kezdte meg a szezonját, 4-2-es végeredménnyel zárták a Tokod elleni ütközetet. Már az első 45 perc alatt megmutatták focistáik a tehetségüket, a későbbiekben próbálkoztak a vendégek, de nem tudtak egyenlíteni. A környeiek egy újabb meggyőző teljesítményt tettek le az asztalra, melynek segítségével összetettben a harmadik pozíciót foglalják el. Mellettük a Mocsa is folytatta kiemelkedő formáját, öt gólt is szereztek. A Tatabányai Vasas visszatért a második fordulós nagy vereség után, a Csolnok elleni összecsapáson nem volt kérdés, hogy melyik csapat teljesít jobban a pályán.

A Tatabánya (piros-fehér mezben) visszatért a győztesek sorába a megye II. harmadik fordulójában

Labdarúgás, Területi II., 3. forduló

Dunaszentmiklósi SE - Ászár KSE 1-2 (0-1)

Dunaszentmiklós, Dunaszentmiklósi Sport Egyesület, vezette: Kiss D. (Bokor B., Horváth I.)

Dunaszentmiklós: Nyári - Pekár (Enyedi 58.), Schmidt M. (Kollár 61.), Dácher (Ströcker 76.), Purgel, Schmidt N., Schmidt D., Kovács, Tóth, Kovács, Boros (Búzer)

Ászár: Lengyel - Rigó, Méhes, Wolf, Palotás (Somogyi 88.), Polgár (Brandt 66.), Zséfár, Kiss, Puzsoma, Szabó (Kolonics 82.), Hullám (Soha 46.)

Gólszerzők: Tóth (94.) illetve Zséfár (19.), Brandt (73.)

Kiállítva: Kovács N. (92.)

Nagyigmándi KSK - Tokod SE 4-2 (3-0)

Nagyigmánd, Nagyigmándi Községi Sport Kör, vezette: Németh R. (Kiss Cs.)

Nagyigmánd: Juhász - Németh, Turi, Hamza (Vaskó 61.), Fülöp (Szántó 80.), Holovnyák (Varga 18.), Gyökeres, Buzás, Gergye, Zvér (Zeke 78.), Krizsán

Tokod: Bodó - Csáki, Kiss, Németh, Török, Mede, Pásztor, Bartos, Valek, Orosz, Nagy

Gólszerzők: Németh (27.), Hamza (28.), Zvér (45., 77.), illetve Orosz (57.), Valek (63.)