Góltermékeny fordulón van túl a megye II. mezőnye. A Mocsa a Tardos elleni győzelmével átvette a vezetést az összetettben, mára tabella élén találhatják magukat, ugyanannyi ponttal (12), mint az Ács. A mérkőzés első találata nem sokkal az első félidő vége előtt, egészen pontosan a 43. percben született meg, amikor Kerekes György berúgta a labdát a Tardos kapujába. A második találat a 70. percben jött, majd mindössze két minutummal később egy újabb gólt rúgtak a vendégek. A párharcot kontrollálták, magabiztos diadalt arattak, folytatják a meggyőző formájukat az idei szezonban.

A Tatabányai Vasas is győzelmet aratott a megye II. ötödik fordulójában

Fotó: Zetovics Mário / Forrás: 24 Óra

A Dunaszentmiklós meglepetésre öt góllal túlszárnyalta a Környe futballcsapatát. Nagyon korán megszerezte a vezetést a hazai együttes, a 4. minutumban Purgel Zoltán segítségével már 1-0-ra vezetett a Dunaszentmiklós. A 12. percben újabb találatot jegyzett, ám ez nem zavarta meg a Környét, hiszen 5 perc elteltével ők is a kapuba juttatták a játékszert. A 23. percben pedig már kiegyenlítették a párharcot, majd nem sokkal később Schmidt Norbert rúgott két gólt a hazaiaktól. Elképesztő első felvonást láthattak a szurkolók. A második félidőben a hazaiak már jobban teljesítettek és be is húzták a meccset.