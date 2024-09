A negyedik fordulón is túl van a megye II. mezőnye. Az Ászár együttese elképesztő fölénnyel zárta a mérkőzést a Zsámbék II. ellen, esélyt sem hagyva nekik. Mindenképpen érdemes kiemelni Palotás Pétert, aki nyolc gólt lőtt a párharc alatt, ami hihetetlen teljesítményről árulkodik. A hétvégre rangadóját a Bakonysárkány és a Mocsa között rendezték, amit utóbbiak nyertek meg, egészen pontosan 2-0-ra. A két találatot Kerekes György szerezte meg a csapatának. A Piliscsév könnyedén túlszárnyalta a tatabányai csapatot, akik igen hullámzó szezont futnak eddig: egyszer kiemelkedően játszanak, máskor pedig nagy vereséget szenvednek. Az Ács stabil előnnyel verte meg a Csolnokot, az első- és a második felvonást is irányították. Ez szintén igaz a Környére is, aki 4-1-re szárnyalta túl a nagyigmándiak futballcsapatát. A forduló egyetlen döntetlenjét pedig a Tokod és a Dunaszentmiklós játszotta.

Az Ászár (kék-fehér mezben) elképesztő teljesítményt nyújtott

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Labdarúgás, területi II., 4. forduló

Tardosi FC - TAC - Baj KSE 4-2 (2-2)

Tardos, Tardos FC, vezette: Perge V. (Mosolygó M., Mátyus G.)

Tardos: Kovács M. - Kisék, Kovács H., Jakabovics, Tebele (Csapucha 55.), Lázár (Járóka 75.), Szöllősi, Mészáros, Suhai, Molnár, Takács (Nagy 59.)

Baj KSE: Jurassa - Kutak (Pálinkás 85.), Bárányos, Nádolszky, Lounes, Bugyi (Kovács 77.), Fodor, Németh, Számvéber, Bova, Antal (Hocza 66.)

Gólszerzők: Kovács H. (8., 38.), Suhai (60., 88.), illetve Számvéber (13.), Bárányos (35.)

Bakonysárkányi SE - Mocsa KSE 0-2 (0-0)

Bakonysárkány, Bakonysárkányi Sport Egyesület, vezette: Kiss D. (Györe F.)

Bakonysárkány: Wohl (Hartl 85.) - Ritter, Pirsli, Lakatos, Nagy, Varga (Kovács 44.), Kokas, Fischer, Wolf (Merkl M. 65.), Büki (Merkl B. 46.)

Mocsa: Halasi - Korán (Somogyvári 60.), Rácz, Jordán, Bihari (Heilman 82.), Kántor (Csizmadia 65.), Kerekes (Szalai 86.), Czifra, Fehér, Szalai, Mesterházi (Prógli 65.)

Gólszerzők: Kerekes (50., 82.)

Kiállítva: Koncz (45.), Balogh (85.)

Piliscsévi SE - Tatabányai Vasas 4-0 (3-0)

Piliscsév, Piliscsévi Sport Egyesület, vezette: Papp M. (Kis B.)

Piliscsév: Király - Simon, Klányi (Strbik 84.), Koller (Skerlecz 58.), Mesterházi, Hámori (Kunyik 84.), Pap, Nánási (Velmovszki 12.), Kucsera, Balogh, Szőke.

Tatabánya: Kővári (Leco 46.) - Pap, Turza, Szabó (Sikorski 46.), Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta, Králl, Vajdai K. (Váradi 46.), Vajdai Sz. (Nyári 52.), Kovács.

Gólszerzők: Mesterházi (3.), Kucsera (26., 44.), Hámori (72.)