Vértessomló - DG Tát SE 1-4 (1-1)

Vértessomló, Vértessomló KSK, vezette: Urbanics Á. (Kun P., Kurali Z.)

Vértessomló: Ámorth - Éliás, Kacz (Antalovits 80.), Erdei (Tóth 46.), Koller, Pető, Batin (Murányi 86.), Szepesi, Kovács, Nagy, Petőcz (Dobbelaere 46.)

Tát: Koller - Farkas, Dékány, Putnoki (Bokros 81.), Jámbor, Kiss (Varga 58.), Jónás (Éber 58.), Tillmann, Iacobut (Gágó 89.), Páldi (Szalai 86.), Chrompota

Gólszerzők: Szepesi (10.), illetve Páldi (12.), Tillmann (74., 83.), Dékány (94.)

Nagy Géza (Vértessomló, vezetőedző) – Nagyon gyengén és enerváltan futballoztunk. Ehhez még sajnos hozzájött, hogy döntő pillanatokban a külső körülmények sem nekünk kedveztek. Összességében nézve a mérkőzést, megérdemelten nyert a Tát. A hibáinkból tanulva - beleértve saját magamat is - remélem, hogy teljesen más mérkőzés lesz a hétvégi Nyergesújfalu elleni rangadó.

Szabó Attila (Tát, vezetőedző) – Jól kezdtük a mérkőzést, már az első öt percben volt két nagyobb helyzetünk, amik kimaradtak, aztán jött egy gyors gólváltás. Nagy játék nem alakult ki az első félidőben és túl nagy iram sem volt a nagy hőségnek köszönhetően. A második félidőben jobban felpörgött a csapat, és az átmeneteink is jóval gyorsabbak voltak. A játékos frissítések is jól sikerültek, és talán erőben is jobban bírtuk az ellenfelünknél. Sok párharcot nyertünk és nem volt egyéni hibánk, ami a győzelmet eredményezte. Nagyon egységesek és fegyelmezettek voltunk ezen a mérkőzésen. Összességében egy jó meccset játszottunk, egy fizikálisan erős csapat ellen, ami most pontokkal párosult. Megérdemelt győzelmet arattunk.



Sárisápi BSE - Bábolnai SE 4-2 (2-2)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület, vezette: Büki G. (Faragó Gy., Uracs R.)

Sárisáp: Belányi - Cserven (Bartl 56.), Válent, Hegedűs, Yousif (Petrovics 80.), Janusz (Jurásek K.), Mészáros, Jurásek J. (Farkas 56.), Berkó, Sándor, Kara (Karcagi 56.)

Bábolna: Szabó - Soós, Proceller M., Proceller K., Karvaj, Maruzs (Farkas 62.), Németh, Lakatos (Fekete 79.), Hollósi (Rabi 65.), Nyári, Lanzendorfen

Gólszerzők: Berkó (18.), Sándor (40.), Mészáros (74.), Janusz (77.), illetve Hollósi (16.), Lanzdendorfen (38.)

Józsa Péter (Bábolna, vezetőedző) – Az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, amit sajnos a második félidőben nem tudtunk megismételni, így csak megnehezítettük a jó erőkből álló hazai ellenfél dolgát. Kijött a nagyobb tudás és a rutin.

– A Sárisápi BSE vezetőedzője hétfőn nem kívánt nyilatkozni –



Lábatlani ESE - Ikoba Beton Zsámbék 0-5 (0-1)

Lábatlan, Sárisápi Bányász Sport Egyesület, vezette: Büki G. (Faragó Gy., Uracs R.)

Lábatlan: Török - Mann, Galba (Teiter 80.), Deme, Váli, Fábián-Nagy, Varga, Kottra, Budaházi, Kecskés (Szenes 68.), Gimesi (Kovács 68.)

Zsámbék: Lehel - Kerezsi (Sugár B. 74.), Bíró (Sugár S.), Áprily, Orosházi, Barlangi, Kósa (Somogyi 72.), Biró (Haupt 46.), Magyar (Nyúl 46.), Peinlich, Czeglédi

Gólszerzők: Czeglédi (45., 55., 65., 78.), Orosházi (89.)

Gimesi Máté (Lábatlan, vezetőedző) – Gratulálni szeretnék a Zsámbék csapatának, teljesen megérdemelten nyertek. Mi az építkezés elején járunk hozzájuk képest. Teljesen jogos, megkérdőjelezhetetlen volt a három pont sorsa.

Bodó László (Bábolna, vezetőedző) −Borzalmas hőségben játszottunk, amely mindkét csapat teljesítményére rányomta a bélyegét. Végig mi irányítottuk a mérkőzést, és a második félidőben hálistennek ez gólokban is meglátszott. Van még hova javulnunk a játékban, de összességében elégedett vagyok és nagyon örülök a három pont begyűjtésének.