Labdarúgás, Területi I., 7. forduló

Koppánymonostori SE - Bábolnai SE 1-1 (0-0)

Koppánymonostor, Berecz Dezső Sporttelep, vezette: Szeibert Philip (Katona Bence és Jászberényi Marcell)

Koppánymonostor: Lázár - Egyed, Kalla (Tímár 68.), Horváth K., Szőke (Pulai 62.), Valkó M., Vincze (Sinkó 80.), Bilkó, Valkó G., Juhász (Ballester-Garcia 75.), Bán

Bábolna: Szabó - Soós, Proceller K. (Mátyás 82.), Karvaj (Szendi 93.), Maruzs, Németh, Fekete (Proceller M. 82.), Hollósi (Rabi 70.), Nyári, Lanzendorfen, Lakatos

Gólszerzők: Horváth K. (77.), illetve Lanzendorfen J. (88.)

Vígh László - Koppánymonostor vezetőedző: - Nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottunk egy dinamikus ellenfél ellen, a bábolnaiakat nagyon sok olyan játékos erősíti, aki Komáromban nevelkedtek, vagy éppen komáromi kötődésű. Tudtuk, hogy egy jó csapat ellen fogunk játszani. Nagyon sok lehetőségünk volt már hamarabb is lezárhattuk volna a mérkőzést. Úgy látszik, hogy sajnos egy ilyen periódusban vagyunk, hogy domináljuk végig a találkozót, és nincsen belőle eredmény. Dolgozni fogunk tovább.

Józsa Péter - Bábolna vezetőedző - Egy jó csapat otthonában jó játékkal szereztünk bravúrpontot.

Tatai AC - Sárisápi BSE 3-2 (3-2)

Tata, Tatai AC Új úti Sporttelep, vezette: Derecskei Bence (Faragó György és Szabó Barnabás)

Tata: Szabó - Simonka, Márton (Unger 67.), Hadobás, Korcsok (Mészáros 87.), Zuggó, Hajas, Víg, Sternberger, Marticsek, Mártonfi (Németh 93.)

Sárisáp: Belányi - Cserven (Szlovák 56.), Papp, Hegedűs, Janusz (Bartl 42.), Mészáros, Jurásek, Berkó, Karcagi (Kara 56.), Fekete, Válent

Gólszerzők: Zuggó (37., 46.), Korcsok (40.); illetve Jurásek (14.), Mészáros (34.)

Schőn László - Tata vezetőedző: - Nagyon jó csapattal találkoztunk, magas színvonalú mérkőzést játszottunk. Az előző évekhez képest meg lett erősítve a Sárisáp. Az első fél órában kaptunk két gólt, ami picit megzavart minket. Viszont gyorsan, még az első félidő utolsó negyedórájában egyenlíteni tudtunk. Az első gól megnyugtatta a csapatot, a második játékrészt remekül kezdtünk, miután gyors gólt szereztünk. Nagyon jól futballoztunk, simán lezártuk volna a találkozót, három-négy százszázalékos helyzetünk is volt, ha be tudjuk rúgni ezeket, akkor egy nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna. Rendkívül boldogok vagyunk a három pont miatt. Hétvégén nem lépünk pályára, emiatt nyugodtan várhatjuk a jövő heti folytatást.

Fenyvesi László - Sárisáp vezetőedző - Jól kezdtük a mérkőzést, de egy hiba megváltoztatta a játék képét és elveszítettük a fonalat. A hosszabbításban két-három nagy ziccerünk is volt, de nem tudtunk betalálni. Izgalmas, fordulatos rangadó volt, amiből mi jöttünk ki rosszul, ezért gratulálunk a Tata győzelméhez.

Almásfüzitői SC - Ikoba Beton Zsámbék 1-5 (1-1)

Almásfüzitő, Almásfüzitői Sport Club, vezette: Mihályi Máté (Urbanics Áron és Uracs Roland)

Almásfüzitő: Gálik - Szánthó (Szegedi 52.), Deményi, Szűcs, Szalai, Bányai, Tujner (Túróczi 66.), Kuzma, Lencse, Busa, Horváth

Zsámbék: Lehel - Kerezsi, Bíró R. (Somogyi 76.), Áprily (Sugár 76.), Orosházi, Barlangi, Magyar (Kósa 76.), Szűcs, Peinlich (Nyúl 61.), Czeglédi, Veréb (Sohár 70.)

Gólszerzők: Busa (36.), illetve Orosházi (46.), Bíró (54.), Czeglédi (64., 87.), Áprily (68.)

Kiállítva: Túróczi (75.)

László Péter - Almásfüzitő vezetőedző: - Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, stabilak voltunk, igaz már az elején lehetett látni, hogy a Zsámbék nagyon jó erőket képvisel. Volt egy lehetőségünk, amit gólra tudtunk váltani, sokáig tudtunk vezetni. Az első félidő lefújása előtt kaptuk az egyenlítő gólt. A második játékrészt rosszul kezdtük, nagy nyomást helyezett ránk az ellenfél, sok labdát szerzett a térfelünkön. A második találatot egy kezezés, a harmadikat pedig egy leshelyzet után kaptuk. Volt egy sajnálatos sérülésünk és egy kiállításunk kakaskodás miatt. További cserelehetőségünk nem volt, így kettős emberhátrányban fejeztük be a mérkőzést.

Bodó László - Zsámbék vezetőedző - Próbáltunk az első perctől dominálni, ami sikerült is, de a kapu előtt rossz megoldásokat választottunk és a legnagyobb lehetőségeket is elpuskáztuk. A második játékrészben még élesebbek voltunk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki és egy párat gólra váltottunk. A győzelemnek örülök, de a befejezéseknél jobban kell koncentrálni a jövőben.

Vértessomló - Lábatlani ESE 5-1 (1-1)

Vértessomló, Vértessomló KSK, vezette: Kurali Zoltán (Patócs Dorina és Faragó György)

Vértessomló: Nagy P. - Greskó, Erdei (Eigner (81.), Koller (Murányi 81.), Pető, Batin (Antalovits 79.), Szepesi (Kacz 79.), Vida, Kovács, Dobbelaere (Petőcz 79.), Nagy R.

Lábatlan: Török - Chirita, Rozmán (Mann 46.), Galba, Deme (Gyarmati 70.), Kovács L. (Hortobágyi 64.), Nagy, Váli, Fábián-Nagy (Kecskés 79.), Kottra, Budaházi

Gólszerzők: Nagy R. (36.), Pető (52., 73.), Koller (80.), Kovács S. (90.) illetve Kovács L. (25.)

Kiállítva: Török (63.)

Nagy Géza - Vértessomló vezetőedző: - Igazából már az első félidőben eldönthettük volna, de sorra sikerült a helyzeteinket kihagyni. Jó esetben néggyel kellett volna vezetnünk. A második játékrészben aránylag jó százalékban használtuk ki az adódó lehetőségeinket, úgyhogy nem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele.

Gimesi Máté - Lábatlan vezetőedző: - Kicsit még le kell nyugodnom. A partjelző döntő fontosságú hibája 1-1-es állásnál sajnos megpecsételte a három pont sorsát. De összességében teljesen megérdemelt volt a vértessomlói győzelem.

FC Esztergom - DG Tát SE 0-2 (0-1)

Esztergom, FC Esztergom Sporttelep, vezette: Sándor Tamás (Lovas Gábor és Jászberényi Marcell)

Esztergom: Órai - Tóth, Várszegi B., Izsó, Varga (Szén 78.), Molnár, Kiss (Füzesi 69.), Szutor, Körmöndi (Sisa 74.), Tahon, Torma

Tát: Koller - Farkas, Dékány, Jámbor, Kiss (Szalai 71.) Jónás (Éber 82.), Tillmann, Iacobut (Bokros 85.), Böhm, Páldi (Varga 17.), Chrompota

Gólszerzők: Tillmann (37.), Chrompota (90.)

Kun Imre - Esztergom vezetőedző: - Tempóban jól kezdtük a mérkőzést, de rengeteg pontatlanság jellemezte a játékunkat, amiből az ellenfelünk veszélyeztetni is tudott. A második félidőben sokkal szervezettebben játszottunk, de csak meddő mezőnyfölényt tudtunk kialakítani. A támadóharmadban nem volt meg bennünk az átütő erő, nem tudtunk veszélyesek lenni a kapura.

Szabó Attila - Tát vezetőedző: Kicsit görcsösen játszottunk, de így is kontrol alatt tartottuk a mérkőzést. A két gólunk mellett is volt még ziccerünk, kapufánk. Egy szervezett csapat ellen játszottunk, akik hazai pályán meg fogják nehezíteni leendő ellenfelük dolgát. A győzelmünket beárnyékolja, hogy játékosunk, Páldi Patrik sérülést szenvedett.

Wati Kecskéd KSK - Nyergesújfalu SE 2-2 (1-1)

Kecskéd, Wati-Kecskéd KSK, vezette: Áy János (Fekete Benedek és Bokor Benjámin)

Kecskéd: Bódis - Neckernusz, Gacs (Horváth 90.), Gyenes, Hatos, Schmidt, Nagy (Karvaj 70.), Harsányi, Lampert, Babai (Laczó 78.), Klestenitz

Nyergesújfalu: Erős - Bogárdi, Krammer (Hajnal 65.), Tóth (Jakobi 82.), Szőke (Szilágyi 46.), Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai, Molnár, Manga

Gólszerzők: Nagy Sz. (44.), Lampert (75.); illetve Szoboszlai (42.), Tóth (71.)

Selymes Attila - Kecskéd vezetőedző: - Jól kezdtük a mérkőzést már az első percben gólt szerezhettünk volna. A mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a jó erőkből álló Nyergesújfalunak. Ismét egy rögzített helyzetből kaptunk gólt, de még az első félidőben sikerült kiegyenlítenünk. A második játékrészben tovább harcoltunk a győzelemért, de egy kontrából újabb gólt kaptunk. Nem adtuk fel, ismét sikerült egyenlíteni, és a kilencvenegyedik percben feltettük volna az i-re a pontot, de nem sikerült.

Gálicz Ferenc - Nyergesújfalu vezetőedző: - Sajnos nem volt elég éles a csapat, nem sikerült hozni a múlt heti formát, küzdőszellemet. Ettől függetlenül kezünkben volt a győzelem lehetősége, hiszen kétszer is vezettünk, de sajnos mindkétszer buta hibákból, elkerülhető gólokat kaptunk. Nagyon sajnálom az elvesztett két pontot, de nincs idő búslakodni, hisz csütörtökön már az Almásfüzítő elleni elmaradt mérkőzés vár ránk.

Szabadnapos: Vértesszőlős