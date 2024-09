A MOL Magyar Kupa harmadik fordulója következik, ahol vármegyénkből két csapat is érdekelt. Az Opus Tigáz Tatabánya a Testvériség-Újpalota SE otthonába látogat.

A Tatabánya a legutóbbi vereség után győzelmet aratna a Magyar Kupa 3. fordulójában

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Előbbieknek ez lesz az első mérkőzése a kupában, akik egy igen nagy vereség után térnének vissza a győztesek sorába. A legutóbbi mérkőzésükön, az NB II.-ben esélyt sem hagyott nekik a Kazincbarcika, a hazaiak teljesen szétesetten kezdték meg a mérkőzést, tíz percnek sem kellett eltelnie ahhoz, hogy berúgják nekik az első gólt: Szabó Máté Norbert nagyon korán kihasználta a helyzetét, mellyel át is vették a vezetést.

A párharc alatt azonban ez még csak a kezdet volt, ezen kívül még hat találatot is szereztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klubot képviselő focisták. Három minutum elteltével Csatári Gergő rúgta a kapuba a labdát, mellyel már 2-0-ra vezettek a vendégek, majd szintén három perccel később Marcolini Dantes növelte az előnyüket 3-0-ra. A negyedik gólt Bódi Ádám szerezte, ami újfent három perccel később született meg. A párharc ilyen korai szakaszában már 4-0-ra állt vesztésre a Bányász. Az első félidőt brutális 5 gólos hátrányban zárták, a második felvonásban azonban nem változtak a dolgok, szépítő gólt sem lőtt a Tatabánya. A 90 perc végére 7-0-ra verte a Kazincbarcika az otthon játszó klubot.

A dorogiak is pályára lépnek

A Dorogi FC csapata is pályára lép a fordulóban, egészen pontosan az Érdi VSE ellen. Előbbiek eddig remek teljesítményt nyújtottak a magyar Kupában, az Alpok Zirkon VÉP VSE-t 1-3-ra, a Lábatlant pedig 5-0-ra verték. Most is győztesként zárnák le a 90 percet.

A Dorogi FC tovább folytatná remek formáját

Forrás: Dorogi FC/Facebook