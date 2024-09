A KFC Komárom csapata is folytatja a szezont. A jelenlegi információk szerint megrendezik az FK AS Trenčín (Trencsén) elleni mérkőzésüket a nehéz időjárási körülmények ellenére is. A hazai csapat előző héten egy elképesztően izgalmas párharcot játszott a Besztercebánya ellen. Az első felvonásban döntetlent játszott a két csapat, a második félidőben azonban a 84. percben bekövetkezett büntető után (melyet a besztercebányai Martin Rymarenko sikeresen értékesített) brutális hajrába kezdett a komáromi együttes, melynek segítségével 3-2-es győzelmet arattak. A hétvégén a csapat célja, hogy megvédje hazai pályáját.

Labdarúgás, Niké Liga, 8. forduló. KFC Komárom - FK AS Trenčín Stadion FC ViOn, szombat, 18 óra.