Egy gyors, lendületes csapatott kellett megfékeznie a Kék Tigriseknek, és ezt sikerrel tette, egy gólzáporos mérkőzésen. A Bányász 39–33-ra győzött a NEKA ellen.

A horvát Mateo Maras hét gólig jutott a Kék Tigrisek színeiben

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A Kék Tigrisek már az első félidőben eldöntötték a két pont sorsát

Néhány percig fej-fej mellett haladtak a vendég balatonboglári akadémisták és a Kék Tigrisek. Aztán a házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést, és átvették a vezetést, illetve a meccs irányítását. Egyre inkább állandósulni látszott a három-négygólos hazai előny. Köszönhetően Bartucz kapusnak is, aki az első negyedórában, sőt még utána is 50 százalékkal(!) védett. 20 lövésből 10-et is megfogott, így egyre nőtt a különbség a két együttes között.

A szünet után csupán három percre volt szüksége a Kék Tigriseknek, hogy „közte tízre” növeljék előnyüket, de utána kicsit összekapták magukat a vendégek, ezért lehetett a végeredmény számukra hízelgő.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője:

– Azt gondolom, hogy tipikus első hazai meccs volt, amikor a csapatunk először találkozott a szurkolókkal. Mindenki ki akart tenni magáért, és ez sikerült is. Sok jó teljesítmény volt a mieinknél, és sokakat máris a szívükbe zárta a tatabányai publikum. A NEKA-ról viszont elmondható, hogy tisztességgel, becsülettel küzdött.