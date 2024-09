Szombathelyen rendezték a kick-box országos bajnokságot, ahol természetesen az Esztergomi Kick-Box SE versenyzői is megmérettették magukat. Kiemelkedően szerepeltek, hiszen egyesületük 5 arany- és 2 ezüstéremmel zárta a kihívást. Kajtár Bence (74 kilogramm), Kovács Marcell (94 kilogramm) light contactban és Révai Kornél (94 kilogramm) kick light kategóriában állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Fontos kiemelni Csorba Ádám nevét is, hiszen hosszabb kihagyás után a light contact és kick contact mezőnyében is aranyérmet szerzett.

Mindent beleadtak az Esztergomi Kick-Box SE harcosai

Forrás: Esztergomi Kick-Box SE/Facebook

Marcell és Kornél az első helyezések mellett is odatette magát. Előbbi szintén tatamira lépett a kick light versenyszámában, utóbbi pedig light contactban, ahol másodikként végeztek az arany mellett.