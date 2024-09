Vízilabda, OB I. B, férfi, 2. forduló Ceglédi VSE–Tatabányai Vízmű SE 8-7 (2-0, 1-3, 2-2, 3-2) Cegléd, 100 néző, vezette: Szabó X., Berki A. Tatabánya: Szabó II. – Gombos, Kovács P., Várnagy M., Fekete B. 1, Várnagy P. 1, Hargitai 2. Csere: Takács G. 2, Galler 1, Böszörményi, Vajda, Dubinák, Bodnár G. Edző: Kiss Szabolcs. Emberelőny: 9/1, illetve 2/1. Gól ötméteresből: 3/3, illetve 0. Kipontozódott: Böszörményi, Várnagy M.

Az első negyedben két tatabányai figyelmetlenség után máris 2-0-ra vezetett a hazai együttes. Innen azonban még simán visszakapaszkodtak a vízművesek, sőt, a harmadik negyedben 5-3-as vezetésre tettek szert. A rutinosabb ceglédiek a azonban remekül éltek a játékvezetők kínálta lehetőségekkel. Elég, ha csak megnézzük a két gárda kiállításai közötti különbséget, illetve az ötméteresek számának eloszlását…

Amikor végül kiegyenlített, majd átvette a vezetést a vendéglátó csapat, a TVSE-nek még lett volna módja az egyenlítésre, de már nem ítéltek semmit a javára, és ilyen – partról érkező – külső nyomásra ez a fiatal együttes még nincs felkészülve. Mindenesetre Kiss Szabolcs tanítványai nem vallottak szégyent és közel álltak a bravúrhoz.

Kiss Szabolcs: – Meg kell tanulnunk nyerni! A védekezésünk most is rendben volt, de továbbra is erre fektetjük a fő hangsúlyt. Sajnáljuk, hogy így zajlott és zárult ez a meccs, ám már készülünk VIWA OSC elleni összecsapásra.