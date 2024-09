Abraham Klein 1970-ben, a mexikói világbajnokságon találkozott először Emsberger Gyulával

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

Abraham Klein, az 1982-es, Olaszország–NSZK (3-1) világbajnoki döntő egyik partjelzője, számos legendás válogatott mérkőzés játékvezetője, az Izraelben élő hajdani kiváló sípmester először az 1970-es mexikói vb-n találkozott Emsberger Gyulával. Ezt követően is tartották a kapcsolatot és többször találkoztak egymással.

– Ó, a Gyula! Nagyon jó fiú volt! – lelkesedett, amikor megtudta, hogy kiről szeretném faggatni. – Örültem amikor megismertem, nagyon jó volt, hogy magyarul beszélgethettem valakivel Mexikóban. (Zárójelben jegyzem meg, Temesvárról származom, románul 75 éve nem beszéltem. De a magyart Nagy Miklós kollégám és barátom jóvoltából naponta „karbantartom”.)

Gyula a tornán partjelzőként kapott szerepet, egyszer sírt is, hogy nem fújhatja a sípot

– mesélte a márciusban 90. születésnapját ünneplő kiválóság. – Próbáltam azzal vigasztalni, hogy idáig eljutni is hatalmas teljesítmény, rengeteg kiváló bírónak ez sem adatik meg. Nagy Miklós meghívására többször részt vettem a magyar játékvezetők edzőtáborában, és abban az időben mindig ott volt Gyula is. Kérte többször, figyeljem majd a tatabányai Kassai Viktor pályafutását is. Úgy történt, örülök, hogy ő is öregbítette a magyar labdarúgó-játékvezetők hírnevét – tette hozzá Abraham Klein.

Erős Gábor és Kassai Viktor is sokat köszönhet Emsberger Gyulának

Fotó: Korponai Tamás / Forrás: Nemzeti Sport

Emsberger Gyula Kassai Viktoréknak is segített

– Emlékszem, 1990-ben, amikor a pályafutásom kezdtem, az egyik ifjúsági mérkőzésre látogatott el Gyula bácsi – mondta Kassai Viktor, aki 2008-ban olimpiai, három évvel később pedig Bajnokok Ligája döntőn is fújhatta a sípot. – Az Árpád Hotelben ültünk le beszélgetni. Nagyon kritikus volt, felhívta a figyelmem a hibáimra. Elmondta, annak tud csak segíteni, akiben látja, hogy jobb lehet, magasabb szintre is eljuthat, és ő maga is szeretné, hogy magasabb szintre léphessen. Később aztán ajánlott az országos keretbe is, sikerült megragadnom a lehetőséget. Arra is emlékszem, hogy első élvonalbeli mérkőzésemen, 1999-ben, a Zalaegerszeg–BVSC összecsapáson a lelátón szurkolt értem. De nem én voltam az egyetlen, akinek segített vármegyénkben, Erős Gábor és Horváth Sándor is sokat köszönhet neki.