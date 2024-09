Már nagyon várják a szurkolók buzdítását a MOL Esztergom kézilabdacsapat tagjai a szeptember 7-i szombati, Kisvárda elleni első bajnokijuk meccsén. Mint megírtuk, az esztergomi kézicsapat körül zajlanak az események: az előző szezonban feljutottak az NBI-be, majd együttműködést kötöttek a MOL-lal.

A következő állomás a bemutatkozás lesz az NBI. nagyszínpadán, olyan bivalyerős gárdák mellett szerephez jutva, mint a Ferencváros vagy a Győri ETO. Utóbbival egyébként november 2-án áll majd ki.

Nem lesz kis feladatuk a szombaton Esztergomban, a Suzuki Arénában tartandó meccsen, ehhez nagyon várják a szurkolók jelenlétét és buzdítását is, áll a csapat Facebook-posztjában. Hozzátették: a gyerek szurkolókat is várják, ugyanis a meccs előtt a szervezők számukra is tartogatnak programokat.

Mint írják, már 14 órától gyerekprogramokkal várják a legkisebbeket, így az egész család számára garantált a szórakozás.