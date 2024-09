Kézilabda, NB I. B, női, 3. forduló

Hajdúnánás Kézilabda NKFT–Komárom VSE 33–32 (15–12)

Hajdúnánás, 110 néző, vezette: Fazekas Zs., Ónodi E.

Komárom: Nagy – Szabó-Kovacsicz, Világos 5, Tóth-Speth 1, Zsákovics 2, Bízik R. 11/5, Bízik B. 5. Csere: Gajdóczi (kapus), Böhm, Körtvélyesi 1, Gengeliczky 3/3, Imrei 1, Temes 3. Vezetőedző: Neukum Tamás.

Hétméteresek: 3/3, illetve 8/8.

Kiállítások: 10, illetve 10 perc.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 3–1, 8. p.: 3–4, 20. p.: 9–7, 23. p.: 9–10, 32. p.: 15–14, 47. p.: 24–26, 52. p.: 28–26.

A sérülések által tizedelt KVSE végig egyenrangú partnere volt a győzelmével a bajnokság élére álló házigazdának, sőt, ha a ziccereit hatékonyabban értékesíti, a hajrára le is zárhatta volna a mérkőzést. Az utolsó percben azonban a házigazda fordítani tudott (miközben a mérkőzés végén a játékvezetők négy labdát is elvettek a Komáromtól!) és ha minimális különbséggel is, de megnyerte a mérkőzést. A KVSE a 10. helyen áll a bajnokságban.

Neukum Tamás: – Nagyot küzdöttünk és nem is játszottunk rosszul, de többször olyan gyermeteg hibákat követtünk el, amelyeket nem engedhetünk meg magunknak. Rengeteg ziccert hagytunk ki és a kapusteljesítményünk sem volt jó. Magunkat vertük meg.

NB II., A-csoport, férfi, 2. forduló

Komárom VSE–Tatai AC 29–24 (14–9)

Komárom, 70 néző, vezette: Garai B. R., Varasdi L. Z.

Komárom: Eichkern – Oldal 3, Sövegjártó 3, Schneider M., Auer 2, Gálfi 3, Iváncsik 3/2. Csere: Dr. Gubicza (kapus), Győrffi 3, Hunyadvári, Paár 3/1, Tóth 2, Kállai 5, Schneider T., Orbán 2, Győri-Dani. Vezetőedző: Juhász Károly.

Tata: Pulai – Kiss 2, Zwickl, Steczina 1, Nemes 2, Huber 6, Sárosi 11/4. Csere: Darmstadter (kapus), Dömötör 1, Nényei 1, Brucker, Schekk, Szelecki, Mészáros. Vezetőedző: Márton Ádám.

Hétméteresek: 5/3, illetve 6/4.

Kiállítások: 12, illetve 2 perc.

Kizárva: Auer (43.).

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–1, 11. p.: 4–6, 24. p.: 11–6, 38. p.: 17–12, 45. p.: 22–19, 54. p.: 28–21.

A bajnokságot egyaránt győzelemmel kezdő KVSE és TAC vármegyei rangadót vívott egymással a megújult komáromi Városi Sportcsarnokban. A mérkőzést a házigazda kezdte jobban, azonban egy hazai kiállítást is kihasználva a gólerősen játszó Sárosi vezetésével a Tata zsinórban háromszor volt eredményes és 4–2-es előnyt szerzett. A vendégek jó kapusteljesítményüknek köszönhetően tartották a kétgólos különbséget, a 11. percben 6–4 volt a javukra. Ezt követően azonban megváltozott a játék képe, a Komárom védekezése olyannyira összeállt, hogy a vendégek negyed órán keresztül nem tudtak gólt szerezni. A KVSE gyakran passzív játékra kényszerítette a tataiakat, akik így többször kiszorított helyzetből vagy éppen távolról voltak kénytelenek próbálkozni, emellett a hazai kapusok is egyre jobb teljesítményt nyújtottak. A 15 percig tartó tatai gólcsendet kihasználta a Komárom, amely ugyan támadásban több ziccert és hétméterest is elhibázott, de zsinórban hét gólt szerezve így is fordítani tudott 11-6-ra. A félidő végén kiegyenlítettebbé vált a játék, a szünetben ötgólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző.